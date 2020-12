MALTRATADOS Y MAL PAGADOS. Los trabajadores del sector agroindustrial de Ica iniciaron esta semana un paro agrario con el fin de denunciar las pésimas condicione en las que trabajan. Sus testimonios permiten conocer a fondo el maltrato al que se ven expuestos.

En el pliego de reclamos que los trabajadores han difundido en diferentes medios se pide principalmente la derogación de Ley de promoción Agraria, más conocida como la Ley Chlimper. La cual les recorta derechos fundamentales. Por ejemplo, su sueldo es menor al sueldo mínimo, están expuestos a despidos arbitrarios, su CTS y gratificaciones no se calculan a partir de su sueldo. Además, son contratados por services, las cuales se quedan con un porcentaje de las pocas ganancias que logran tras jornadas que varían entre 12 y 16 horas.

Melissa, una de las trabajadoras agroindustriales que participa del Paro, le contó a los representantes del Estado las condiciones en las que trabaja. “Tenemos que suplicar por vacaciones porque el contrato que nos hacen es por 3 meses, nos botan antes. Ganamos 31 soles diarios. Nuestro pueblo no tiene veredas, vivimos en esteras. Las exportadoras nos tratan de serranos porque hablamos el idioma quechua”, menciona.

En esa misma línea, Nelly, trabajadora agroindustrial del centro poblado de Santa Cruz de Villacuri, más conocido como Barrio Chino, habla sobre su jornada laboral. “Soy una humilde trabajadora del campo, estoy en contra de La Ley Agraria, estamos olvidados, las autoridades nunca hacen nada por nosotros. Nos levantamos a las 3 am, terminamos a las 4 de la tarde. No tenemos agua, no hay servicio higiénico, salimos sin almuerzo, ni siquiera hay carro”, denuncia.

1.Pagan 39 soles por 12 horas de trabajo, sin derechos laborales

2. Se pierdan más de 2500 millones en impuestos.

3.Golpea a Ica (ciudad muy afectada por la pandemia)

“Nosotros todos estamos aquí por una misma lucha, estamos con un sueldo miserable, señores. Somos padres de familia que tenemos hijos en las escuelas, a veces tenemos hijos en las universidades. Yo les pregunto cuánto cuesta el pasaje hasta Ica. No nos alcanza para nada, por eso nosotros alzamos nuestra voz de protesta. Las empresas agroexpertadoras abusan de las personas humildes porque somos humildes, si nosotros contestamos qué nos dicen “si deseen trabajen, ahí esta la puerta abierta” “, agrega otra trabajadora agroindustrial del mismo centro poblado.

La Ley Chlimper fue una iniciativa del fujimorista José Chlimper Ackerman, promulgada en el año 2000 durante el gobierno autoritario de Alberto Fujimori, donde el empresario desempeñó funciones como ministro de Agricultura. Esta expiraba en 2021, sin embargo, durante el mandato del presidente Martín Vizcarra fue extendida hasta el 2031 gracias al voto de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Cambio 21, Acción Popular, Contigo, PPK, Apra y Bancada Liberal.