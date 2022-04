El ministro de Defensa, José Luis Gadivia, informó que entre el 80% y 90% de las carreteras a nivel nacional ya están liberadas y los vehículos pueden circular con normalidad. Esto luego que el Gobierno llegara a acuerdos con los gremios de transportistas de carga pesada para levantar el paro por el plazo de cinco días.

“En este momento tengo el reporte de las 8 a.m. solamente quedan tres lugares donde hay un poco de obstáculos en Arequipa, Junín y Ayacucho, ya lo estamos despejando. Esperemos que dentro del transcurso de la mañana esté totalmente reestablecido, entre un 80% a 90% está el tráfico normal en el país”, detalló el titular del Ministerio de Defensa (Mindef) en diálogo a Tv Perú Noticias.

“Esperamos que producto de los anuncios que ha hecho el día de hoy el presidente Pedro Castillo vayamos resolviendo poco a poco esta crisis mundial producto de la crisis sanitaria de los dos últimos años que todavía no desaparece y que nos ha afectado a todos”, añadió.

Consultado sobre que los transportistas demandan la presencia del presidente en Huancayo para la próxima reunión a fin de llegar a acuerdos para levantar definitivamente el paro, el ministro Gadivia señaló que el mandatario no tiene problemas en viajar a dicha ciudad.

“Como parte de estos acuerdos hay algunas reuniones para los próximos días. El presidente no tiene ningún problema (en ir a Huancayo). Todos los días está viajando al interior. Yo no quiero decirles exactamente el día, vamos a viajar en los próximos días, no solamente el presidente, probablemente todos los ministros vamos a ir y no solamente a Huancayo”, señaló a RPP Noticias.

VÍAS BLOQUEADAS

De acuerdo al último informe de las 8:30 horas de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), las vías de Ayacucho y Arequipa aún permanecen bloqueadas.

Ayacucho: vía Los Liberados (Km 316 peaje Socos - Huamanga) Tránsito interrumpido

Arequipa: carretera Panamericana Sur (Km 0, zona Repartición - La Joya) Tránsito interrumpido

CONFIRMAN PRESENCIA DEL PRESIDENTE EN HUANCAYO

Por su parte, el ministro de Cultura, Alejandro Salas, informó que el presidente Castillo liderará este jueves una sesión descentralizada del Consejo de Ministros, en la región de Junín, junto a los demás titulares de las diferentes carteras.

“Estamos programando una sesión descentralizada con los ministros y el presidente para el próximo jueves en Huancayo”, señaló Salas a Exitosa, al ser consultado sobre cuándo se podría dar la presencia del jefe de Estado en dicha ciudad.

