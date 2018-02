Pasamayo: El testimonio del sobreviviente de la tragedia al que pidieron mil soles para salvarlo

¡Exige justicia! Después de un mes, del trágico accidente en la 'Curva del Diablo' en Pasamayo, uno de los sobrevivientes, Carlos Ramos Vásquez contó para las cámaras del Programa Día D, el vía crucis que pasa tras su accidente. El fisicoculturista dijo que ninguna de las dos empresas de transporte se han acercado para brindarle ayuda.

Con 32 kilos menos, Carlos Ramos detalló que ya ha pasado por 3 operaciones, uno de ellas en la tibia, la clavícula izquierda y en la mano derecha, por lo que tiene que recibir como mínimo un año de rehabilitación.

" Solo he recibido indiferencia, no sé ni cómo voy a cubrir los gastos de mi rehabilitación pero sé que me voy a recuperar pronto. Cuando cayó el bus, pensé que ya no despertaría, pero estoy aquí", dijo la víctima.

Indicó que luego de caer el bus de la empresa de transportes San Martín, donde viajaba junto a 56 pasajeros, una persona se le acercó para pedirle mil soles a cambio de rescatarlo. "En ese momento solo atiné a salir por mis propios medios, tuve que levantar un asiento en el que ya dos personas estaban muertas. Casi me rompo una pierna, pero no importaba si iba vivir", dijo Ramos.

MÁS VÍCTIMAS

​Antonio Díaz, padre de Indira Díaz (21), una de las víctimas del accidente de Pasamayo relató también como lleva su vida sin su hija, que fue víctima de un trágico accidente.



"Yo le dije a Dios porque no me llevó a mi o a su madre, ella era una joven universitaria y tenía toda la vida por delante. Hasta ahora ninguna empresa se ha comunicado con nosotros, solo pedimos que el chofer del tráiler que causó el accidente no salga de la cárcel", señaló el padre de familia.

La joven universitaria estudiaba contabilidad y trabajaba en una constructora. Ella viajó a Huacho por Año Nuevo con sus amigos.