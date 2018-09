Pastor Alberto Santana: Su hijo genera indignación al decir que 'la correa siempre hará que la mujer sea sumisa'

Cohelet Santana, hijo del pastor Alberto Santana, continúa generando la indignación de cientos de peruanos al hablar de su doctrina. Y es que luego de decir que los agresores de mujeres tienen hasta cuatro oportuniades para arrepentirse, salió con un nuevo desliz que le valió las críticas de muchos.

En uno de sus discursos viralizados en Twitter, Cohelet Santana se refiere a las mujeres que no llegaron 'vírgenes al matrimonio' y cómo esto podría afectar la relación sexual de pareja.

"Cuando tú tienes relaciones sexuales y tu pareja te dice, mira mi amor, me gusta lo que tú me estás haciendo, el otro ya lo hizo. Casándose con una virgen no tendría más problemas", indicó el hijo del pastor Alberto Santana frente a sus seguidores.

Pero ahí no terminó su polémico discurso. Instantes después, Cohelet Santana aseguró que la violencia física en el entorno familiar es indispensable para que las mujeres sean sumisas y humildes.

"Porque se sabe que cuando una señorita no vive con papá, esa señorita le falta corregir. Y la correa siempre hará que la joven sea sumisa, sea humilde", dijo el hijo del pastor Alberto Santana en un culto realizado en la iglesia del 'Aposento Alto'.

Cohelet Santana dice que es necesaria 'la correa' para hacer a las mujeres sumisas y humildes. Video: Twitter / informateperu

Cabe indicar que tras viralizarse las declaraciones de Cohelet Santana donde asegura que los agresores de mujeres pueden golpearlas hasta cuatro veces y luego recibir el perdón divino, la Comisión de la Mujer y Familia 2018 del Congreso de la República anunció que tanto él como su padre, Alberto Santana, podrían ser denunciados por apología al delito.

