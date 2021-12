Un pastor evangélico en el distrito de Carabayllo exhortó a todos los fieles de su iglesia, a no vacunarse contra el COVID-19, según dijo, por pedido expresó del Espíritu Santo. “El Espíritu Santo me dio la palabra. Dile a mi iglesia.... por favor. No se vacunen”, se les escucha decir en un video.

En el conocido programa ATV Noticias Al Estilo Juliana fueron emitidas imágenes de John Aguayo, quien desde el púlpito pidiendo a los seguidores de la iglesia a no vacunarse.

Frente a sus fieles de la Iglesia ‘El Buen Pastor’ de Carabayllo, esta persona asegura que el propio Espíritu Santo le pidió llevar el mensaje contra la vacunación. “Estas son armas químicas que se las están poniendo a tu sangre”, agregó.

Pastor pide no vacunarse

Y para las personas que ya se vacunaron y que oyen su mensaje, Aguayo afirma que le pedirá al Señor, ‘que los limpie de este veneno’.

SEGUIDORES NO MANTIENEN DISTANCIAMIENTO SOCIAL NI USAN MASCARILLAS

En las imágenes difundidas por el noticiero, se puede apreciar que los asistentes a esta iglesia de Carabayllo no llevan puestas las mascarilla y tampoco respetan el distanciamiento social necesario para evitar contagios.

Trabajadores de establecimientos comerciales denunciaron que estas personas se reúnen sin mascarillas y temen que puedan ser contagiados por el Coronavirus, debido a que ya han sufrido de estos casos en sus familias.





