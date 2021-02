SANCIONES. Patricia García ya no conducirá el programa Cuerpo Médico en TV Perú. Un comunicado del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) anuncia la separación de la exministra de Salud del espacio televisivo que condujo por varios meses.

“La doctora Patricia García Funegra dejará de ser parte del programa Cuerpo Médico durante el periodo que demande las investigaciones en torno a la aplicación de vacunas de Sinopharm a funcionarios y/o personas que integran la lista de beneficiarios”, se lee en el comunicado del IRTP.

“Es necesario destacar y agradecer el aporte profesional de la doctora Patricia García Funegra durante estos meses para hacer “Cuerpo Médico”, un programa televisivo al servicio del ciudadano y la salud pública, propósito que mantendremos vigorosamente gracias a sus consultas y preferencias”, finaliza el texto.

TELEVIDENTE LE RECLAMA

Este martes, una televidente pidió a TV Perú retirar a la exministra de Salud Patricia García de la conducción del programa ‘Cuerpo Médico’ por no haber informado que se vacunó contra el COVID-19 con las dosis extra de Sinopharm. Su nombre aparece en la lista de 487 funcionarios públicos que fueron vacunados de manera irregular.

“Antes que nada quiero agradecer que me da el canal estatal TV Perú de manifestarme y espero que no me corten. En primer lugar, quiero decirle a la doctora Patricia García que yo siempre la he admirado como profesional, porque siempre tenía en cuenta sus comentarios en todos los canales. Pero la verdad, yo preferiría, como ciudadana del Perú que ella de un paso al costado en el programa de ‘Cuerpo Médico’, a pesar de toda admiración que yo le tengo a ella como profesional”, manifestó.

RECONOCE QUE FUE VACUNADA

La exministra de Salud Patricia García confirmó este lunes haber recibido vacuna de Sinopharm, ya que fue parte del personal médico ligado al estudio clínico que lleva a cabo el laboratorio chino en el Perú.

“Tal como se establece en el protocolo aprobado por el Instituto Nacional de Salud recibí voluntariamente la vacuna como personal ligado al proyecto, como consultante en salud pública. La vacunación al personal se utiliza en ensayos clínicos de vacunas COVID en otros países”, escribió.

Tal como se establece en el protocolo aprobado por el Instituto Nacional de Salud recibí voluntariamente la vacuna como personal ligado al proyecto, como consultante en salud publica. La vacunación al personal se utiliza en ensayos clínicos de vacunas COVID en otros paises. (1/2) — Patty J. Garcia (@Pattyjannet1) February 16, 2021

