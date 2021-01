Doctora, tengo síntomas de coronavirus y no me atienden ni en hospitales ni en clínicas. ¿Qué hago? ¿Cómo me cuido en mi casa?

Si una persona tiene síntomas: fiebre, malestar general, moquito, dolor de garganta. Lo primero que tiene que hacer es quedarse en casa tratando de evitar el contacto con otros miembros de la familia para evitar la transmisión. Necesita reposo, líquido y panadol para la fiebre. Por favor, no se automediquen… Pueden llamar al 113 para que vayan y les hagan la prueba. Ahora están haciendo no solo la molecular, sino la antigénica que también es importante. Si una persona tiene factores de riesgo y es mayor de 60 años: diabetes, hipertensión... vayan al establecimiento de Salud, a emergencia, para ser evaluados. Sí se están dando atenciones y, por último, consíganse un pulsioxímetro, inclusive el ministerio lo está dando, es un aparatito que mide la oxigenación. Si el numerito es menor de 95, eso es una emergencia.

Justamente hay mucha gente que se automedica con ivermectina y dicen que están bien. ¿Qué les diría a esas personas?

La ivermectina ya se está estudiando a nivel mundial. No hay evidencia de que funcione. No les va a hacer mucho daño porque es un antiparasitario, pero lo que no quisiera es que crean que porque toman ivermectina son superhéroes y pueden quitarse la mascarilla o exponerse.

Conozco a personas que no han salido de sus casas, se han cuidado y terminaron infectados. ¿El virus está en el aire?

El virus no está en el aire. No va a entrar a su casa. El virus viene por el contacto con alguna persona. Cuando me dicen que se han quedado en su casa y nunca han salido, desafortunadamente cuando buscas mejor la historia en algún momento han tenido un contacto con una persona sin haber mantenido el distanciamiento, o no se lavaron las manos o no usaron la mascarilla. Si la gente se cuida, realmente no se infecta.

En esta etapa de la pandemia, ¿cuál es la forma más común de contagio?

Desafortunadamente, una forma común de contagio es entre familiares por visitas, por las visitas de fiestas o porque son las vacaciones, o porque no vieron al abuelo por tanto tiempo...

Si debo ir a trabajar todos los días presencialmente y tengo que tomar mi Metropolitano, ¿cómo me protejo?

Esa es una excelente pregunta. Uno, mascarilla. Dos, el escudo. Tres, llévense su frasquito de alcohol en gel o alcohol para limpiarse bien las manos. Cuatro, si ven a alguien sin mascarilla o sin escudo, llámenle la atención. Cinco, abran las ventanas del Metropolitano. Seis, si ustedes ven un bus lleno, por favor no se suban.

Vivo con mis padres que son ancianos en mi casa. ¿De qué manera los cuido?

Si los padres son ancianos y usted tiene que salir a trabajar, una cosa que sería importante es que trate de reducir los contactos con sus padres. Incluso, si usted sale debe mantener la mascarilla y la casa muy bien ventilada. Lavado de manos permanente y tratar de mantener un distanciamiento de ellos es una forma de protegerlos.