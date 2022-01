Su nombre ha estado en la mira del gobierno y los oficialistas en los últimos días. Fue candidata a la segunda vicepresidencia por el fujimorismo en las últimas elecciones generales. Congresista de la República. Presidenta de la Comisión de Constitución, defensora de la ley sobre el referéndum. Trome conversó con Patricia Juárez para que responda sobre los ‘misiles’ izquierdistas que recibe.

TE VA A INTERESAR: PRESENTAN PROYECTO DE LEY PARA UN NUEVO RETIRO DE HASTA 4 UIT’S DE LAS AFP

Congresista Juárez, el presidente Castillo en su primera entrevista ha dicho que en algunas provincias le piden cerrar el Congreso. ¿Qué opina?

Bueno, tendrían que aplicar lo mismo que a Maricarmen Alva, que en algún momento hizo un comentario similar y pidieron censurarla.

Él dice que cerrar el Parlamento nunca ha pasado por su cabeza, ¿le cree?

No, porque todas las primeras intervenciones de su primer ministro y de quienes lo acompañaban eran venir y cerrar el Congreso negando la cuestión de confianza.

¿Piensa que el presidente Castillo miente con frecuencia?

No podría corroborarlo, pero tengo la percepción que sí.

KARELIM LÓPEZ

Se lo pregunto porque, por ejemplo, él dice que nunca se ha reunido con Karelim López y ni sabe para qué iba a la casa de Breña…

Extraño porque también dice que no sabe quién organizó el cumpleaños de su hija y eso cualquier padre lo sabe.

¿Qué es lo peor que ha visto en estos primeros meses de gobierno?

Improvisación, informalidad, precios elevados, desilusión de parte de los ciudadanos, que es lo más doloroso.

Parte de la ciudadanía acusa al fujimorismo de solo obstruir al gobierno y buscar la vacancia presidencial. ¿Es verdad?

Absolutamente falso. Nuestro afán es generar más bien estabilidad en el país y dar seguridad jurídica a las inversiones y a los ciudadanos para promover el trabajo.

KEIKO FUJIMORI

¿Recibe directivas concretas de Keiko Fujimori sobre la labor que debe realizar en el Parlamento? ¿Se reúne con ella?

Me reúno con Keiko, pero jamás he recibido ningún tipo de presión de ninguna naturaleza para alguna tarea que haya tenido que realizar.

También les dicen a ustedes ‘malos perdedores’ y que no aceptan haber sido derrotados en las urnas. ¿Es cierto?

Es falso. Es una etiqueta que nos quieren poner, pero me parece injusta.

En estos días la Fiscalía ha revelado que no hubo fraude en las elecciones, ¿está de acuerdo?

No se ha investigado lo suficiente. Yo sí creo que ha habido fraude en mesa, no estoy hablando de las autoridades electorales.

A propósito de la Fiscalía, ¿cree que Zoraida Ávalos está investigando como debe ser las denuncias de corrupción de este gobierno?

Le faltaría un poco más de eficiencia a la fiscal. Está siendo demasiado débil en sus acusaciones, en sus actuaciones, más que acusaciones.

Patricia Juárez ve improvisación, precios elevados y desilusión de los ciudadanos con este gobierno. (Fotos: Jesús Saucedo/ GEC)

BRUNO PACHECO

¿Cree en la versión de Bruno Pacheco de que los 20 mil dólares del baño son una donación de su familia?

Absolutamente no. No le creo.

¿Por qué?

Porque es imposible que si algún familiar tuyo te presta tú lo lleves al baño de tu oficina, o sea, es absurdo.

Diversos analistas coinciden en que esta ‘guerra de poderes’ entre el Ejecutivo y el Legislativo desalienta la inversión. ¿Coincide?

Más bien el Congreso está haciendo un trabajo muy importante de darle estabilidad al país para fomentar precisamente la inversión y el trabajo.

¿Por qué cree que Castillo nombra gente tan impresentable en puestos claves, ministerios y entidades públicas? ¿Qué busca con eso?

Lamentablemente creo que es su entorno. La gente que él conoce. Los amigos de sus amigos y simplemente es improvisación y desconocimiento.

El presidente ha dicho que no ve como su jefe a Cerrón, ¿cuál es su percepción?

Yo creo que sí es su jefe. En la práctica, Cerrón es el que corta el jamón.

Bermejo y otros izquierdistas radicales han dicho que habrá violencia, toma de iglesias y hasta derramamiento de sangre si es que se impide la Asamblea Constituyente del pueblo. ¿Qué opinión le merece?

Un rechazo absoluto a ese tipo de insinuaciones que están realizando, que podrían haber hechos de violencia frente a una decisión del Congreso que es absolutamente constitucional.

¿Qué es lo que ha buscado la comisión que usted preside al negarle la posibilidad al gobierno de que haya un referéndum para una nueva Constitución?

No estamos negando la posibilidad de que haya la participación ciudadana. Lo que hemos hecho es encausar simplemente o precisar que el mecanismo a utilizar es el que ya está dicho en la Constitución actual.

Patricia Juárez consideró preocupante la falta de inversiones en el Perú para este 2022. (Fotos: Jesús Saucedo/ GEC)

VICTIMIZACIÓN

¿Considera que Castillo es ingenuo o en realidad siempre le gusta victimizarse?

Creo que tiene ambas cosas. Tiene mucho de ingenuidad porque su trayectoria es solamente a través de ser un dirigente sindical y también creo que tiene un afán de victimización permanente.

¿Tiene algún complejo?

No lo sé, pero sí creo que su papel o al menos el que le han pedido hacer es siempre el de ser una víctima, la pobre persona, el pobre peruano que no es comprendido en una ciudad, y en realidad no se trata de ese tipo de sesgos, sino simplemente cualquier persona puede ser presidente de la República, pero siempre y cuando tenga la capacidad de querer entender y gobernar a un país.

¿Hacia dónde cree que finalmente puede llevar al Perú este mandato?

La verdad lo veo con bastante pesimismo. Me parece que si no se hacen correcciones rápidamente, creo que podríamos estar ya no en crecimiento sino en decrecimiento en la economía. Ya se ha dicho que las inversiones en este año van a ser de cero, cero, cero. Nadie va a invertir y eso es muy preocupante…

Es decir, ¿podríamos llegar a ser Venezuela?

Podríamos llegar a ser Venezuela si es que estamos por el mismo camino.

Gracias congresista Juárez. Dios nos ayude y se acabe tanto desorden, improvisación y falta de liderazgo…

Muchas gracias a ti.

MÁS INFORMACIÓN: