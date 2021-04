No acertó en sus predicciones. Hace un par de semanas el periodista y opinólogo Aldo Marátegui aseguraba enfáticamente, en entrevista con Trome, que Keiko Fujimori, en segunda vuelta, no le ganaba ni a Alianza Lima. ¿Qué señala ahora?

Hoy admite que se equivocó, aunque con otras palabras no ausentes de sarcasmo. El ‘sabio’ pueblo peruano lo sorprendió, asegura el nieto de José Carlos Mariátegui.

Según el conteo de la ONPE al 96 %, la lideresa del partido Fuerza Popular pasaría a segunda vuelta con el profesor cajamarquino Pedro Castillo. Atrás quedan Rafael López Aliaga y Hernando de Soto.

Sobre su análisis electoral hace un par de semanas en conversación con Trome, Mariátegui dijo textualmente: “Ella [Keiko] se ha enterrado sola. Ella pudo serlo [presidenta], no llegó, se peleó con todo el mundo. Ahora, en segunda vuelta, pierde hasta con Alianza Lima”. Puedes leer la entrevista completa:

Después de las Elecciones Generales Perú 2021 realizadas el último domingo, señala que el pase de Keiko Fujimori y Pedro Castillo a segunda vuelta es una de las “estupideces superlativas” del “sabio pueblo peruano”:

“No me había puesto, en aquel entonces, en la hipótesis de que gran parte del sabio pueblo peruano me iba a sorprender con otra de sus estupideces superlativas e iban a colocar a un senderoide en la segunda vuelta”, dice Aldo Mariátegui desde España, país donde reside. “Esa estupidez no estaba en mi radar. Por eso, ya no pienso lo mismo”, agrega.

Ahora su posición es que, desde la ‘lógica’, los peruanos opten por elegir a la fujimorista, pues un gobierno de Pedro Castillo sería peor que la venezolana y casi como la de Corea del Norte.

“Lo lógico y normal sería que el electorado vote por la alternativa, la que sea, a un candidato comunista que convertiría al Perú en Corea del Norte, algo peor aún que Venezuela. Sería el Apocalipsis”, asevera Aldo. Él opta por no creer posible el triunfo de Pedro Castilo.

“Instauraríamos una dictadura comunista eterna peor que la cubana, mientras que de Keiko saldríamos en cinco años, en todo caso. Me niego a creer que el pueblo peruano sea tan profundamente estúpido de suicidarse así. Espero que no me sorprendan con la peor de las estupideces que podrían hacer”, afirma el conductor de ‘Yo caviar’ y columnista de Perú21.

Al respecto, le consultamos si para Keiko Fujimori esta es la oportunidad de su vida, y responde como para poner la cereza sobre el pastel: “Para el Perú. Ponen a Castillo y se joderán para siempre (Y pon eso último textualmente)”.