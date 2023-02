El exsubsecretario del Despacho Presidencial Beder Camacho se presentó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso y confirmó que el expresidente Pedro Castillo sostuvo diversas reuniones con los congresistas de Acción Popular conocidos como ‘Los Niños’.

El funcionario aclaró, además, que no participó en las reuniones que sostuvo el vacado exmandatario con los parlamentarios, aunque sí admitió que gestionó los ingresos.

Como se recuerda, los congresistas Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Flores Ancachi, Darwin Espinoza, Ilich López y Elvis Vergara, integrantes de Acción Popular, están investigados por los presuntos delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio, organización criminal y tráfico de influencias.

Según la investigación, Castillo habría designado a Auner Vásquez, uno de sus colaboradores de confianza, para que “capte” a miembros de la bancada de Acción Popular con los cuales asegurar una Mesa Directiva conforme a sus intereses.

¿QUÉ DIJO CAMACHO?

“Las autorizaciones que pueden figurar en el registro de Transparencia figuran a mi persona, pero eran reuniones que tenían los congresistas con el señor presidente. Yo nunca me reunido con ninguno de los congresistas mencionados”, expresó Camacho.

“En las reuniones que el presidente de la República tenía con congresistas, ministros y funcionarios, mi persona nunca ha participado”, agregó el exintegrante del Ejecutivo, quien dijo que no era parte de su función contabilizar el número de veces que los legisladores acudieron a Palacio de Gobierno.

“No era la función [verificar cuántas veces acudieron los congresistas a Palacio de Gobierno] cuando yo estaba encargado de la secretaría general”, aseveró.

Según las investigaciones del Equipo Fiscal Especial Contra la Corrupción del Poder, Beder Camacho habría intervenido en diversos actos ilícitos como parte de la presunta organización criminal que habría liderado Castillo Terrones en su gobierno.

GABRINETE EN LA SOMBRA

En la audiencia de este lunes solo uno de los tres integrantes del denominado “Gabinete en la sombra” declaró ante la subcomisión. Se trata de Eder Vitón Burga, quien dijo no conocer a los congresistas accionpopulistas apodados ‘Los Niños’.

“Con los congresistas investigados no he sostenido ninguna reunión durante mi permanencia como asesor. Por lo tanto no podría especificar nada porque no he tenido ninguna reunión”, acotó.

Por su parte, Salatiel Marrufo pidió la reprogramación de su declaración porque no cuenta con abogado acreditado, mientras que Biberto Castillo se encuentra delicado de salud, según informó Hernán Juárez, director del penal Miguel Castro Castro, donde se encuentra recluido.

VIDEO RECOMENDADO

Dina Boluarte rinde homenaje a las víctimas fallecidas en atentado terrorista en el Vraem