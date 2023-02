El sancionado congresista Pasión Dávila es uno de los más acérrimos defensores de Pedro Castillo y también uno de los que más lo visita en el penal de Barbadillo. En lo que va del año acudió dos veces, utilizando para ello su cargo de legislador, a pesar de que está suspendido 120 días de sus funciones desde el 28 de diciembre último, por agredir a su colega Juan Burgos, durante una sesión del pleno del Congreso.

Según un informe del diario ‘El Comercio’, Dávila visitó al expresidente en el penal de Barbadillo los días 5 (entre 11:18 a. m. y 12:03 p. m.) y 19 de enero (entre 12:49 p. m. y 2:06 p. m.), amparándose en sus funciones de congresista, entre las cuales se encuentra, según el reglamento del Código de Ejecución Penal establecido en 2003, “ ingresar a los establecimientos penitenciarios, previa identificación en cualquier día y hora de la semana ”. Lo que le correspondería al suspendido legislador del Bloque Magisterial es ingresar en los horarios de visita como cualquier persona.

“Eso es un escándalo”, opinó el abogado especialista en temas parlamentarios Alejandro Rospigliosi, en diálogo con ‘El Comercio’. “ Acá la Fiscal de la Nación debe actuar de oficio, haciendo una investigación preliminar por el presunto delito de usurpación de funciones ”, sostuvo.

“Está suspendido en sus facultades, en su investidura como congresista. Hoy, es un ciudadano como cualquiera, no puede entrar cuando le dé la gana al penal. La fiscal de la Nación debe investigar por qué el INPE está permitiendo que el señor ingrese cuando está suspendido de su investidura”, agregó.

Otros congresistas que han visitado a Castillo, aunque sin infringir ninguna norma, son Katy Ugarte, Segundo Quiroz, Betssy Chávez, Nieves Limachi y Hamlet Echevarría.

DEFENSOR DE CASTILLO

El congresista Pasión Dávila participó en Argentina de la reunión denominada ‘Celac Social’, convocada por el exmandatario boliviano Evo Morales y pidió la liberación de Pedro Castillo, a quién se refirió como “presidente constitucional”, tras asegurar que fue “derrocado ilegalmente”.

“Empezaron desde la segunda vuelta a hacerle la vida imposible (a Castillo), incluso tras su triunfo... Ni un día lo dejaron gobernar hasta que el 7 de diciembre, en componenda con el Poder Judicial, los congresistas, las Fuerzas Armadas, lograron derrocar a nuestro hermano Pedro Castillo Terrones en forma ilegal, haciendo que dejara el cargo”, aseveró el legislador del Bloque Magisterial, quien se presentó como presidente del movimiento “Libertad de Pedro Castillo Terrones”.

“Hoy se encuentra en la cárcel en forma ilegal como preso político, no hay una norma que acredite para que él pudiera estar en la cárcel. A consecuencia de eso, los hermanos del Perú salieron a defenderlo y hasta ahora ya tenemos más de 50 hermanos asesinados por la PNP y las FF.AA. Asesinados, no tienen reparo en disparar contra el cuerpo con armas de fuego. No sabemos cuántos están desaparecidos, cuántos heridos de bala, hay hombres que están encarcelados injustamente. Todos los que protestan a favor de la libertad de Castillo y están encarcelados”, agregó Dávila, tras tomar la palabra.

Finalmente, Dávila también pidió la liberación de Castillo y que sea restituido en el cargo “porque así lo dice la Constitución”.

VIDEO RECOMENDADO

El brote de Influenza Aviar (H5N1) presente en Perú causó la muerte de 585 lobos marinos y 55.000 aves en las últimas semanas, por lo que las autoridades anunciaron un protocolo de vigilancia biológica en medio de la alerta sanitaria vigente.