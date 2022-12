LLENO DE DESCONTROL. Pedro Castillo continúa detenido en la Dinoes por el presunto delito de rebelión tras el fallido golpe de Estado que dio. En los exteriores del reclusorio, gran cantidad de simpatizantes llegaron, sin embargo, fue una mujer que amenazó en atentar el orden público si no se libera al expresidente.

En un enlace EN VIVO con ‘América Hoy’, Janet Barboza tuvo una accidentada conversación una simpatizante de Pedro Castillo, quien aseguró que esto “va a arder” si no excarcelan a Castillo Terrones este miércoles 14 de diciembre.

“ Queremos que se restituya a Pedro Castillo como presidente de elección popular y el cierre del Congreso , estamos saliendo a la calle, vamos a seguir con las protestas, hoy a las 2 de la tarde yo me largo a mi casa, me baño, me cambio y me activo y todos los dirigentes se levantan. Los actos vandálicos lo ha cometido el estado, no nosotros, no mienta. Nosotros estamos en pie de lucha, hasta ahora nosotros no hemos hecho vandalismo porque si no lo sacan a las dos de la tarde esto va a arder carajo, los hermanos de provincia están viniendo ”, dijo la manifestantes.

La conductora Janet Barboza quedó sorprendida y pidió que se llame a la tranquilidad. “No fomentemos, la marcha pacífica aquí y en cualquier lugar del mundo se aplaude ”, acotó.

Inicio de 'América Hoy'

PEDRO CASTILLO PUBLICA CARTA

Luego que reprogramaran su audiencia de prisión preventiva cumpliéndose los siete días de su detención preliminar, el expresidente Pedro Castillo volvió a escribir una carta y lanzar un mensaje amenazador que podrían incrementar las manifestaciones en el país.

Para el exmandatario, se continúan violando sus derechos, humillándolo y maltratándolo, al tenerlo detenido en la sede de la Dinoes debido al golpe de estado que intentó dar disolviendo el Congreso de la República.

“ ¡Basta ya! Sigue el atropello, la humillación y el maltrato. Hoy vuelven a coactar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva. Pido a la Comisión Interoamericana de Derechos Humanos que interceda por mis derechos y de los derechos de mis hermanos peruanos que claman justicia”, se lee en la primera parte del documento.

Además, Castillo Terrones amenaza al Ministerio Público y Poder Judicial en que se puedan incrementar las protestas al interior del país si no lo dejan libre. “ Los hago responsables a los jueces y fiscales de lo que pase en el país . Millones de gracias a mis compatriotas por su cariño y apoyo. Solo el pueblo salva al pueblo”, finalizó.