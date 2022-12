El Congreso de la República logró destituir a Pedro Castillo el miércoles 7 de diciembre con 101 votos a favor y por incapacidad moral, después de que el ahora exmandatario intentara cerrar el Parlamento. La hermana del expresidente, Gloria Castillo Terrones, conversó con RPP sobre la vacancia.

La familiar de Castillo indicó que estarán a su lado “como familia”. “ Vamos a dar nuestro respaldo y nuestra solidaridad a nuestro hermano porque todos como hermanos estamos ahí. El caso político lo verá él (…) Los nueve hermanos estamos con él”, señaló.

De igual manera, informó que denunciará las declaraciones de Salatiel Marrufo, exjefe de asesores del Ministerio de Vivienda, quien es acusado de recibir 4 millones de soles por parte de Pedro Castillo. Además, este aseguró que entregó 60 mil soles mensuales a seis hermanos del expresidente.

“Salgo a denunciar públicamente a este señor Marrufo que yo no lo conozco, no me he reunido con él. Tendrá que demostrar con hechos sus difamaciones, está difamando mi honor , de mi hija y de mi familia. Hago de conocimiento a este señor que, si algo llega a pasar con mi familia, con mi hija, con mi persona, él será el único responsable ”, comentó.

Finalmente, manifestó que los ciudadanos continuarán apoyando a Pedro Castillo. “S eguimos fuertes, y seguramente el pueblo estará con el señor expresidente”, señaló.

¿CASTILLO IRÁ A LA CÁRCEL?

La fiscal Marita Barreto, líder del equipo de la Fiscalía de la Nación en contra de la corrupción en el poder, se pronunció la tarde de este miércoles 7 de diciembre sobre la detención del expresidente Pedro Castillo, quien solo unas horas antes disolvió el Congreso y, posteriormente, fue vacado de su cargo por el Parlamento.

En declaraciones para Willax Televisión, la funcionaria explicó que el exmandatario está siendo investigado y se encuentra detenido. “Ahorita hay una comisión de un hecho de flagrancia y está en calidad de detenido”, acotó para el referido medio.

Al ser consultada sobre una petición de prisión preventiva en contra de Castillo, la fiscal no descartó la solicitud, ni para el expresidente ni para su expremier, Aníbal torres. “Sí se cumplen los requisitos, eso vamos a discutirlo hoy... está en investigación”, aseveró.

“Lo que puedo decir es que la democracia tiene que respetarse y todos tenemos el derecho a ser procesados ante la vulneración de un derecho como en este caso, se ha procedido conforme a ley, se impuso un derecho fundamental que es ser procesado o investigado por la imputación de un delito”, indicó Marita Barreto.

