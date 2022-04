Periodismo de periodistas. La información no solo se trasmite, también se siente y se vive. Jessica Roca es una reportera de raza, de las que están donde no solo se requiere denuncia, también solución. Con más de 5 años tocando temas policiales, desde América Televisión, ha sufrido con los casos que fue encontrando y disfrutado las soluciones que fue hallando. Un trabajo con frases hirientes de los que no comprenden nada, pero de emociones únicas a diario.

LA VOCACIÓN

Cuando se desbordó el rio Piura, cubrí toda una semana la información en el mismo lugar. Empezó a subir el agua, me cubría hasta más de la mitad de mi cuerpo y seguían informando en vivo. En un día hicimos una trasmisión ininterrumpida de 5 horas. Nunca hable tanto en mi vida. Era tan alta la adrenalina, que me hizo olvidar que sufría migraña, pero cuando me indicaron que regrese a Lima, volvieron todos mis males y hasta se reventó la vena de mi ojo.

LAS AGRESIONES

Cada vez que estas en la captura de unos delincuentes, llega su familia y los quiere defender. Para ellos siempre son inocentes y nosotros los malos que les quieren hacer daño. Te insultan, agreden y te gritan: ¡¿Por qué no buscan a Pedro Castillo?! ¡Vayan donde los Congresistas, esos si son rateros! Y se victimizan: ‘Por qué somos gente humilde, nos tratan así’.

LA SATISFACCIÓN

El año que se vivieron los desbordes en Piura, en una olla vi que estaba metido un niño con hidrocefalia y desnutrido, parecía una calaverita. Me dio un ataque de llanto, pero tenía que salir en vivo y no podía. Mi camarógrafo Aníbal torres y el periodista Miguel Hidalgo, quien había llegado por el programa ‘Cuarto poder’, me dijeron: ‘Si quieres ayudarlo, sal en el enlace, informa, que llorando no podrás hacer nada por él’. Lo hice y al final del día, el Ministerio de Salud envió un helicóptero para llevarlo a ser atendido.

LOS INSULTOS

En la calle, cuando pasas con la móvil del canal, hay barrios que te gritan ‘soplones’, te insultan, gritan ‘Prensa mermelera’ y todo lo peor. Uno ya se acostumbra a convivir con todo eso, pero cuando la gente necesita ayuda, siempre te van a buscar. Los periodistas no somos queridos por el pueblo, pero saben que podemos conseguir que sean escuchados, que sus problemas pueden captar la atención de las autoridades y por eso, recurren siempre a nuestro apoyo.

LA SATISFACCIÓN II

En una oportunidad, una adolescente había desaparecido, la madre presentó la denuncia y en la Comisaría le respondieron que seguro se había escapado con su enamorado y no le hacían caso, pese a que está establecido, qué por ser menor de edad, la alarma debería ser de inmediato. En mi enlace di a conocer lo que sucedía, los pormenores y una vez que culminé de hacer el ‘En vivo’, llamaron del Ministerio de la Mujer y finalmente le hicieron caso a esa madre que estaba desesperada, iniciaron la búsqueda y la niña apareció sana y salva.

EL SUICIDIO DE ALAN

El día que Alan García decidió quitarse la vida, en la madrugada nos estacionamos en la esquina de la cuadra de su casa y desde allí veíamos reporteros gráficos instalados frente a la puerta. En la espera nos quedamos dormidos, como a las 5 de la mañana abro un ojo y veo que esos fotógrafos, se quitaban sus chalecos y en su lugar se colocaban de la policía. Iban a entrar y corrí. Los Fiscales tocaban la puerta y empecé a salir en vivo. Entraron y me quedé parada en la puerta y escuchaba discusiones, gritos y eso iba relatando. De ponto sale la camioneta del ex presidente y desde el canal me dicen que la siga, para que todos los otros medios hagan los mismo, pero en el programa ya tenían la información que se había suicidado. Durante mucho tiempo me pregunté por qué nunca escuché el disparo. Hasta que una amiga especialista en el tema, me explicó que esa bala salió de un revolver y cuando suena, es como si cayera una piedra al piso. Imposible que pudiera percatarme.

