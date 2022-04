Periodismo de periodistas. Ser reportera implica emociones diarias, pero también riesgos constantes y satisfacciones espirituales. Romina Rossi es una comunicadora de ATV, ha transitado la ciudad de madrugada, haciendo notas de temas policiales, se ha equivocado y ha logrado ese placer que solo se siente cuando se cumplió la misión y no solo se informó la historia, sino también se llegó a una final feliz. Lea la vida pasión y emociones de una chica que siempre mira más allá de la noticia.

LA VOCACIÓN

En casa, mis padres siempre comentaban las noticias y cuando Alberto Fujimori renunció a su condición de presidente de la República, yo tenía 10 años. Salió una periodista, de un canal del Perú diciendo que CNN había mentido, que él no iba a dejar el cargo y comenté en voz alta: ‘Tú eres la que miente’. Ese día me di cuenta qué lo mío era ser periodista.

LA CALLE

Todo periodista debe empezar haciendo madrugada y policiales. Te da cancha, aprendes mucho. Una vez estábamos en el Callao, cubriendo el velorio de una persona que lo habían matado a balazos. Cuando empezaba el cortejo fúnebre a movilizarse rumbo al cementerio, espesaron a disparar, la gente corría, el chofer quiso salir a toda velocidad y con el camarógrafo le dijimos que vaya en sentido contrario a las personas porque debíamos saber qué ocurría. Después nos dimos cuenta que fue algo muy riesgoso, pero el periodismo es eso.

EL ROCHE

Justamente, trabajando de madrugada, me tocó hacer un informe desde la Panamericana norte en la zona de Puente Piedra, era de los primeros que realizaba. Era muy temprano y el conductor era Beto Ortiz. Me puse nerviosa, hablaba de la cuadra y no del kilómetro, de verdad lo hice mal, estaba bloqueada y él pidió que nunca más yo haga un ‘En vivo’ y me sacaron de ese turno. Me pasaron al día y sin querer me hizo un favor.

LA EMOCIÓN

Cuando estaba en mis primeros años de reportera, se inició una huelga médica y encontramos que una niña que había venido desde el interior del país necesitaba con urgencia ser operada y no le daban atención. Me metí al hospital presenté el tema y publiqué el reportaje. Luego me llamaron desde el organismo que estaba a cargo y logramos que la atiendan. O cuando alguien me dice: ‘Señorita, gracias, por su informe me dieron solución’. Entonces pienso que valió la pena ‘comerme’ 12 horas buscando salidas para que acaben de la mejor manera. Allí entiendo lo maravillosa que es esta profesión.

EL JEFE

He tenido editores duros, difíciles, pero hay uno que me ha hecho llorar y es Javier Ávila, que es el ‘Abogado del diablo’. Presentes un caso y pregunta y repregunta, buscando que no encuentres respuestas a algunas interrogantes. En otro canal, cuando fallaba, me decía: ‘Lo que hiciste ayer está bien, pero hoy la embarraste. El periodismo es el día a día’ y tiene razón. Hoy lo desconozco, porque ya no me grita, ja, ja.

LA MÚSICA

Me gusta la cumbia, he techo informes de ese ritmo y he quedado con una amiga para ir al ‘Huaralino’ a bailar. Si debo elegir un grupo que es mi favorito, reconozco que es ‘El ‘Lobo’ y la Sociedad privada’. Una vez le pregunté por qué nunca se saca los lentes oscuros y me respondió porque un familiar le dijo que le quedaba muy bien.

LA ‘FAMA’

A veces en la calle me piden selfie, pero no es por mi sino porque ven el micrófono con el logo del canal. Por eso, cuando me dicen una foto, respondo: ‘No perdamos el tiempo, ya sé que quieres tomarte con esto’ y le entrego el micro, ja, ja.

TE PUEDE INTERESAR:

Paro de transportistas en Ica: levantan temporalmente bloqueo en la Panamericana Sur

Policía envía más de 200 agentes Dinoes a Ica para desbloquear la Panamericana Sur

Ica: Cámara de Turismo de Paracas pide a la policía que detenga a vándalos que bloquean la Panamericana

Ica: reportan que manifestantes vuelven a bloquear la Panamericana Sur en los kilómetros 272 y 290