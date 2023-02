La red social con más usuarios en el mundo está de aniversario. Facebook cumplió 19 años y tiene 2 mil millones de usuarios activos diarios en el mundo . “@facebook now has 2 billion actives every day”, posteó Meta en redes sociales, celebrando la histórica cifra.

“Ya sea que esté creando rollos de recetas o compartiendo fotos de su último viaje, puede descubrir e interactuar con comunidades, amigos y familiares (…)”, señaló también el post e invita a que los usuarios comenten qué han descubierto en Facebook estos años.

¿Cuál es la red social más usada en Perú?

Según el estudio We are Social con empresas de investigación e inteligencia de mercado, en su reporte del 2022 Facebook continúa posicionándose como la red social más utilizada en Perú. Se estima que su alcance supera 24 millones de cuentas.

“Es considerada la red social con más presencia de adultos, aunque a la vez se mantiene como la red social con mayor popularidad en el mundo; mientras que TikTok es la red social más joven no sólo por su corto tiempo en internet sino por su público (mayoría milennials)”, señaló David Gutiérrez Bolívar, experto en tecnología de la compañía china Realme.

¿En qué red social los peruanos consumen más noticias?

El estudio Digital News Report 2022 del Instituto Reuters, publicado en junio último, reveló que los usuarios peruanos siguen prefiriendo Facebook como la red social para consumir noticias . Le siguen YouTube y WhatsApp; aunque TikTok y YouTube son las que crecieron más ese año.

Reels, feeds, actualizaciones y más

Por su parte, Facebook sigue mejorando funciones, muestra reels (videos cortos) y feeds (lista de historias en constante actualización), formas de personalizar, comunidades, actualizaciones y configuraciones de privacidad adicionales que refuercen la protección a los adolescentes al unirse a esta red social, ya que en la app podrán determinar:

Quién puede ver su lista de amigos , quién puede ver la gente, páginas y listas que siguen, quién puede ver las publicaciones en las que están etiquetados en su perfil, también aprobar publicaciones en las que están etiquetados antes de que aparezca en su perfil, quién puede comentar en sus publicaciones públicas.

Y entre los retos de la compañía apunta a dos grandes ‘olas tecnológicas’: la Inteligencia Artificial (IA) y a largo plazo el metaverso.

Sepa que:

Según We are Social 2022: Perú ha registrado 21.89 millones de personas usuarias activas de internet (con smartphone, tablet, laptop, TV, entre otros).

El Digital News Report 2022 también señala que un 59% (6 de cada 10) comparte noticias en redes sociales, mensajería instantánea o correo electrónico.

