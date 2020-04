Perú está en la temida fase 4 de la pandemia de coronavirus, pero dependerá de todos que la situación pueda controlarse y no continúe con ese rápido y preocupante aumento de infectados y fallecidos.

El contagio desde la fase 3 ya es comunitario y el riesgo está por todos lados: en el mercado, al comprar el pan, en el carro, al tocar algún objeto contaminado y otros. Cualquiera, inclusive sin tener síntomas, puede ser portador del virus y sin sospecharlo está contagiando.

“Ya entramos a la fase 4, que se caracteriza por presencia más masiva de pacientes, pero no estamos en su real dimensión que depende del volumen de infectados y la incapacidad del sistema de salud para atender a todos los afectados. La lucha es para no llegar al desborde”, dijo a Trome el doctor Miguel Palacios Celi, decano del Colegio Médico del Perú.

Explicó que, según las pruebas, nos acercamos a los 13 mil 500 casos positivos de coronavirus y es lógico que al hacer más pruebas se detectará más contagios. “Todavía se puede manejar, hay espacio en la Villa Panamericana y camas de cuidados intensivos. No es que los pacientes mueren en las calles sin atención; pero hay quejas, hospitales que ya están llenos, otros que se están llenando y si hay desborde, mayor cantidad de pacientes, ya no habrá dónde hospitalizarlos”, enfatizó Palacios.

LA CURVA

Señaló que el Presidente de República, Martín Vizcarra, ha sido bastante optimista con la tendencia de la curva, pero en realidad aún no se puede cantar victoria y recién entre el 21, 22 o 23 de abril se llegará al pico máximo de la infección y se podrá ver si la curva hace meseta o cae.

CAMAS UCI

El doctor Palacios Celi consideró como positivo el anuncio del Gobierno de que se duplicará el número de camas UCI, pero indicó que se debería triplicar. “Estamos en 500, el presidente ha dicho que se va a duplicar y qué bueno que se pueda llegar a mil, porque se necesita, pero se tendría que contar por lo menos con 1,500 camas UCI por la cantidad de pacientes que sigue subiendo”, dijo.

“Nadie quiere imágenes apocalípticas que se ven en otros lugares, pacientes en las calles tirados, que se desmayan y mueren y nadie los atiende. Para no llegar a esos extremos el sistema de salud tiene que responder siendo capaz de atender a todos o a la mayor cantidad de pacientes”, sostuvo.

MERCADOS

Mercados de Lima y también muchos de otras regiones siguen con aglomeración de personas. Se vuelven focos de contagio. | FOTO: GEC

Palacios Celi Remarcó que todos jugamos un rol. “Nosotros, como Colegio Médico del Perú, propusimos no solo que se mejore el sistema de salud sino que se extienda la cuarentena más allá del 13 de abril y que en los mercados ponga más disciplina y drasticidad. Los mercados son focos de contagio, ahí no debe temblar la mano para poner orden y confinar a la gente en sus casas y ver la forma de asistirles alimento para que no tengan la desesperación de salir, porque salen a ganarse el pan, la mayor parte de nuestra economía es informal, y lo sabemos”.

Pidió no descuidar el lavado de manos con agua y jabón, mantener distanciamiento de mínimo un metro y nada de aglomeraciones inclusive más allá del 26 de abril (seguir con el aislamiento social aunque se levante, gradualmente, la cuarentena).

"Tenemos todos que echarle ganas para detener esta pandemia que tanto daño ha hecho. Tenemos que preservar la salud. ¡Sí se puede!”, expresó.