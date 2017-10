Todo el país se ha puesto la blanquirroja por el Perú vs. Argentina, incluso nuestros ‘padres de la patria’ en el Congreso, que han dejado de lado sus diferencias políticas para alentar con alma, corazón y vida al equipo que dirige Ricardo Gareca en el vital encuentro de este jueves en ‘La Bombonera’.



Uno de ellos fue Víctor Andrés García Belaunde, de Acción Popular, que dijo que soñó con que nuevamente se repetía el doblete de Oswaldo ‘Cachito’ Ramírez con el que la selección peruana igualó 2-2 y consiguió su clasificación al Mundial de México 70.



“Paolo Guerrero con Jefferson Farfán son los que pueden hacer ese tipo de jugadas de largo alcance, de mucha velocidad y de precisión en el disparo al arco. Así que yo he tenido un sueño que me dice que el score podría ser 2-2”, señaló el parlamentario acciopopulista.



Otro fue Juan Sheput, de Alianza para el Progreso, que dijo que sería una buena iniciativa que todos los congresistas acudan a la sesión del Pleno del jueves vistiendo la camiseta de la selección peruana, costumbre que se suele seguir en otros parlamentos del mundo.



Congreso camisetas Perú

“Yo lo haría, sería cuestión de encontrar una de mi talla (risas). Es algo que estoy pensando pero en todo caso si algún parlamentario lo hace, pues bienvenido sea. Por lo pronto he escuchado a Daniel Salaverry decir que va a venir con su camiseta”, dijo el legislador sobre el vocero de Fuerza Popular.



El legislador oficialista también indicó que hay diversos planes para ver el partido en las casas de algunos parlamentarios y que le gustaría ver a “perro, pericote y gato” de todas las bancadas del Congreso juntos por propósito común. “Eso es lo bueno del fútbol”, agregó.



Por su parte, Mauricio Mulder del Partido Aprista Peruano (Apra) aconsejó a los jugadores de la selección peruana a que “resistan” porque “el vendaval va a ser fuerte” en ‘La Bombonera’ debido a que hay antecedentes de que los futbolistas argentinos “son muy tramposos”.



“Se van a tirar al suelo todo el tiempo, a Messi no lo van a poder ni tocar porque los árbitros se ponen nerviosos. Es un árbitro brasileño. Me imagino que ellos están acostumbrados a la presión del público”, manifestó el parlamentario aprista ante los medios de prensa.



Yonhy Lescano quiso alentar a la selección tocando 'El cóndor pasa' pero todo salió mal

Sin embargo, el aprista recordó que fue precisamente el árbitro brasileño Romualdo Arpi Filio, el que solo le sacó una tarjeta amarilla a Joaquín Camino tras la patada artera que le dio a Franco Navarro con la que le rompió la pierna y truncó su carrera en el fútbol.



“No vaya a ser que ahora hagan lo mismo y esas circunstancias nos pongan delante de la pared. Pero en fin, vamos a ir a ponernos delante del televisor para gritar lo más fuerte posible”, finalizó su opinión el legislador del partido de la estrella sobre el importante partido válido por las Eliminatorias Rusia 2018.



Pero no solo los congresistas opinaron sobre el Perú vs. Argentina. Duberlí Rodríguez, presidente del Poder Judicial, dijo que espera que “haya un segundo 'Cachito' Ramírez y que coloque los goles que necesitamos para ir al Mundial”. “Mañana todos debemos estar unidos y olvídense ya de Ecoteva y Odebrecht”, agregó entre risas.



Este jueves el pleno del Congresosesionará solo hasta la 1 de la tarde para que los parlamentarios puedan ver el Perú vs. Argentina. Antes de conocer esta noticia, algunos legisladores como Güido Lombardi expresaron que iban a retirarse del hemiciclo por el partido.

