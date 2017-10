Perú vs Colombia: Hinchas exigen que Indecopi multe a Teleticket por esta razón

Furiosos e indignados. Así se encuentran miles de hinchas peruanos que no pudieron hacerse con una entrada para el Perú vs Colombia este martes. Muchos de ellos usaron las redes sociales para criticar duramente a Teleticket por la dinámica de compra "aleatoria".



Y es que muchos usuarios se amanecieron para ingresar a la web de Teleticket a las 6 de la mañana, tal y como la propia empresa lo anunció en sus redes. Sin embargo, los hinchas denunciaron que Teleticket habilitó la cola virtual para la compra de entradas antes de la hora pactada. ¿Por qué?



Así respondió Teleticket en Twitter: "Había una cola que se habilitó antes y era para los clientes que querían registrarse en la web".



Había una cola que se habilitó antes y era para los clientes que querían registrarse en la web. — Teleticket Oficial (@teleticketperu) 3 de octubre de 2017

Sin embargo, las críticas por parte de los usuarios continuaron:



"Muchos nos amanecimos para comprar a las 6:00 a.m. y estar en espera 190,000 y no dijeron que podíamos entrar antes de las 6. Es una estafa, las reglas no fueron claras. Que Indecopi intervenga de oficio", comentó el usuario @rubendeate.



"Teleticket debe explicar porqué en 6,000 turnos se acabaron todas las entradas. Ahí que investigue Indecopi. No respetan dos entradas por DNI", indicó otra usuaria.



"Me parece una payasada que haya habido una cola virtual antes de la venta de entradas, se pasaron. Ojalá Indecopi los multe", escribió un hincha.



Más de 400,000 usuarios se conectaron a la web de Teleticket durante las tres horas que se mantenían habilitadas las localidades. Las primeras zonas en acabarse fueron Occidente y Oriente, exactamente a las 7:30 a. m.



A las 9:29 a. m. Teleticket informó a través de Twitter que el proceso de venta de las entradas para el Perú vs Colombia había "concluido con éxito".