Por: Marco Gonzales

A su edad, Paulino Arrieta Gálvez (85) nos da un ejemplo de sacrificio y amor por la familia. Este huancavelicano bien podría estar descansando o viendo una película, pero ese deseo de ayudar y cooperar con sus seres queridos en estos tiempos de pandemia lo lleva a coger su cincel, martillo y serrucho, y ponerse a fabricar cofres de madera que ahora vende por Facebook gracias a la ayuda de su nieto Andrés.

El cariño que don Paulino le pone a la elaboración de estos cofres no solo nos demuestra que es un hombre trabajador, sino también sus deseos de inspirar a otros adultos mayores para mostrar todo su potencial.

¿Quién le enseñó el oficio de la carpintería?

Mi tío era aficionado a la carpintería, lo veía fabricando sillas, mesas y muebles en su taller en Huancavelica y fui aprendiendo viéndolo a él.

¿Cómo se animó a fabricar estos cofrecitos?

Por la pandemia. Muchos se quedaron sin trabajo y en la familia también se comentaba cómo estaríamos si llegara a pasarnos. Entonces decidí construir estos cofres para ayudar y tener un ingreso más en la casa.

¿Qué tipos de cofres tiene?

Tengo en tamaño grande y pequeño, y en colores cedro y caoba. Son parecidos a los baúles. Por su dimensión son perfectos para guardar joyas y aretes o cualquier cosa de valor.

¿Recuerda el primer cofre que fabricó?

Sí, fue un regalo que le hice a mi esposa Valentina Ayquina (75) por su cumpleaños. A mis hijas les gustó tanto que también fabriqué otros para ellas.

El señor Arrieta confiesa que el trabajo lo mantiene joven y vital

¿Cuánto tiempo tarda en fabricarlos?

Me demoro como tres días. Tardó en promedio seis horas al día. El trabajo es artesanal y por eso me esmero en que el acabado quede bien.

Ahora sus cofrecitos se venden en Facebook...

Sí, eso me contó mi nieto Andrés. No sé nada de eso, mi nieto me dijo que publicó una foto mía con un cofre en una de esas páginas de internet, y la gente empezó a llamarlo y a preguntar por los cofres.

¿Cuántos pedidos tiene?

Tuvimos varios al inicio, pero ahora ha bajado un poco.

Aparte de cofres, ¿qué otros trabajos realiza?

Hago sillas y mesas, y cualquier trabajo que pueda aportar.

Vende por Facebook sus cofrecitos entre 40 y 50 soles

¿Siempre fue carpintero?

No, vine a Lima a los 8 años y me puse a trabajar de todo: fui albañil y hasta jardinero.

¿Cuántos años de feliz matrimonio tiene?

Tengo 51 años con mi esposa Valentina, tenemos tres hijos y cinco nietos.

Usted es un ejemplo para muchas personas mayores...

Yo me distraigo haciendo mis cofres en mi casa. Lo primero que hago es agradecer a Dios y después me voy a mi taller.

¿Cómo pueden ubicarlo?

Pueden llamar al número 952-208-032 y mi nieto Andrés atenderá las llamadas. Vendo los cofrecitos en 40 y 50 soles.