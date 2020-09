Por: Marco Gonzales

La energía y optimismo que tiene el músico Juan Carlos Franco Santos (45), más conocido como ‘Jota_C’, lo motivaron a componer ‘El rock del coronavirus’, una canción que habla sobre la importancia de hacer deporte y fortalecer las defensas del cuerpo para hacerle frente al virus. Con este tema quiere inspirar a los peruanos a despertar ese espíritu de lucha que heredamos de nuestros ancestros, los incas. Por eso, con su capa roja y la mascapaicha en su cabeza, grabó el video de la canción, que hoy es un boom en YouTube.

¿Cuándo compusiste el tema?

Es una canción profética, la compuse el 15 de marzo y ese mismo día la subí a mi canal de YouTube. Recuerdo que fui al techo de mi casa, cogí mi guitarra y grabé la canción con el celular.

Fue una grabación casera, ¿ahora hiciste una producción?

Sí, ahora quedó más linda, incluso mi hijita aparece en el video. Tuve que pedir un préstamo para comprar un muñeco y grabar en un estudio profesional.

¿Y por qué usas una mascapaicha?

Soy el inca rock, somos de raza inca. La gente no debe olvidarse de sus raíces. Somos fuertes y podemos vencer a cualquier virus.

Padre de familia exhorta a llevar una vida saludable para combatir el Covid-19

¿Cómo se te ocurrió la letra?

Tengo ese chip de armar y desarmar canciones. Mi cerebro está a un millón de revoluciones. Diariamente compongo diez canciones. ‘El rock del coronavirus’ habla sobre la importancia de hacer deporte y reforzar las defensas del cuerpo para luchar contra el virus.

Ahora tu video es un boom en YouTube.

Sí, desde mi participación en ‘Yo soy’, hace unas semanas, he recibido buenos comentarios. Hasta ahora mi video ha alcanzado 8 mil reproducciones en menos de una semana. Está levantando cada día. He recibido más de 400 comentarios felicitándome por mi trabajo, incluso me han llamado de Arequipa y otras ciudades.

¿A quién imitaste?

A Miguel Mateos, pero lamentablemente no quedé.

¿Qué te ha dicho tu familia?

Me dice que en esta época de pandemia no debería estar invirtiendo mis ahorros en una canción, pero yo lo hago porque quiero llevar un mensaje de esperanza y tranquilidad a la población.

La canción de 'El Rock del coronavirus' registra cientos de reproducciones en YouTube

¿Hace cuánto tiempo haces música?

Desde 1992. Empecé en el colegio haciendo covers de Soda Stereo y de Los Abuelos de la Nada. Luego toqué con varios grupos de Lima e incluso en provincias.

¿Cómo generas tus ingresos?

Yo hago de todo; por ejemplo, video saludos para negocios y también vendo productos integrales vía delivery. Antes que empezara la pandemia hasta canté en los buses. No puedo estar quieto.

¿Cómo pueden contactarse contigo?

Pueden llamarme al 949-640-290 o escribirme al Facebook (@JotaCrock).