La vida está llena de dificultades, pero mientras unos se ahogan en sus propios problemas, existen otros como Lorenzo Pérez, de 51 años, quien pone su mejor cara y busca salir adelante aún en pandemia. Este vecino de Los Olivos es ciego de nacimiento y tiene un gran talento musical que le ha permitido trabajar y seguir aportando en su casa, la cual comparte con su esposa, también invidente, y sus tres hijos, uno de ellos con ceguera.

Don Lorenzo, ¿dónde aprendió a tocar el órgano?

Cuando era niño estudié en el colegio de Madres y ahí aprendí a tocar piano. En la currícula estaba incluido el curso de música. Soy ciego de nacimiento, pero aprendí a desarrollar bien el oído.

¿Usted tiene su propia orquesta?

Se llama ‘Los Lolos’ y la fundé en 1987, hace más de 30 años.

¿Y por qué ‘Los Lolos’?

Porque a mí me dicen Lolo por Lorenzo. Gracias a la música me pude realizar como persona. Ahora toco el órgano.

¿Quiénes más conforman su grupo?

Mi esposa que es la vocalista y uno de mis hijitos que ha heredado mi don musical.

Su esposa y su hijo también conforman su orquesta. (Foto: Trome)

¿Cómo están afrontando esta crisis sanitaria?

Con la pandemia todo se suspendió, teníamos presentaciones, pero tuvimos que paralizarlas porque no había forma de salir, pero ahora realizamos shows por redes sociales y ponemos una cuenta de Yape para que las personas nos colaboren con su voluntad. También hemos realizado algunos retos.

¿Cómo cuáles?

Toqué 12 horas sin parar para recolectar fondos. Yo vivo de la música y ahora que no se pueden dar shows, tengo que ingeniármelas. También quiero hacer un reto de 24 horas sin parar.

¿Qué tal la aceptación de la personas? ¿Le colaboran?

A veces sí y otras no, pero entiendo. No me puedo quedar con los brazos cruzados, se tiene que juntar para pagar la luz, el agua, por eso también estoy empezado a salir a las calles a tocar. Todo con mucho cuidado.

¿Cuántos hijos tiene?

Tengo tres hijos. Solo mi última hijita tiene ceguera y a ella la cuidamos bastante.

Antes de la pandemia, ¿era difícil conseguir contratos?

Cuando uno es ciego para que te contraten tienen que escucharte primero. Dudan mucho. Yo los entiendo, dicen: "si es ciego, ¿cómo va a tocar?, pero cuando me ven tocar, animar y hasta cantar se quedan sorprendidos.

Aprendió a tocar el piano desde muy pequeño en el colegio de madres. (Foto: Trome)

¿Qué géneros musicales toca?

Empecé tocando música clásica, pero ahorita toco de todo. En una orquesta uno tiene que saber de todo para divertir a la gente.

¿Cómo lo pueden ayudar?

Estamos dando shows privados por Zoom, también hacemos transmisiones en vivo. Cualquier contrato o ayuda lo pueden realizar llamando al teléfono: 966 725 662. También me pueden encontrar en Facebook, como: ‘Los Lolos Orquesta’.