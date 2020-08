Cualquiera podría confundir a Joaquín Cisneros (37) con un químico. Usa goteros y matraz, esos frascos de base esférica y cuello recto empleados por científicos, y pasa largas horas del día en su laboratorio mezclando esencias, tratando de alcanzar la medida exacta para lograr ese perfume que hombres y mujeres anhelan usar.

Preocupado por los miles de casos positivos de Covid-19, Cisneros, conocido como ‘El perfumista de las estrellas’, creó un agua de colonia en base a eucalipto para aplicar en las mascarillas y aliviar la tos seca y la fiebre, síntomas del coronavirus.

¿Desde cuándo eres perfumista?

He hecho y estudiado de todo. Soy bombero voluntario y paramédico. Pero desde hace siete años soy perfumista. Antes trabajaba para una empresa que fabrica pinturas y ahí analicé los procesos y me cuestioné: ¿por qué no ser perfumista?

¿Qué hiciste?

Renuncié y me fui a estudiar por casi un año para ser catador de té en Argentina, donde una profesora argentina que había estudiado en Francia me enseñó el arte de ser perfumista. Motivado decido llevar cursos de plantas y flores en la escuela holística de España. Al poco tiempo empecé a crear mis fragancias.

¿Cuándo te enteraste de la pandemia?

Mis clientes en Nagoya, Japón, me informan de un virus que afecta el sistema respiratorio y decido crear esta agua de colonia en base a eucalipto para aliviar síntomas del coronavirus.

¿Qué contiene tu agua de colonia?

Mi esencia no previene o elimina el coronavirus, pero sí ayuda a aliviar sus síntomas. Además, es un antiséptico para tratar varios procesos virales, a la vez que un excelente descongestionante y un eficaz expectorante.

¿En qué tipo de mascarillas se puede aplicar?

En cualquiera; puede ser la N95 o KN95, tapabocas de telas, quirúrgicos, mascarillas con filtros o desechables. Aplicas spray al interior y esperas dos minutos para que el químico se adhiera a la mascarilla. Además, desinfecta porque la esencia contiene 70° de alcohol etílico.

¿Cómo lo elaboras?

Destilo la hoja de eucalipto, luego la hiervo como si fuera un té, espero que se formen una especie de grumos y consigo el hidrolato de eucalipto que, después de dejar que repose una semana y agregar otros compuestos, permite conseguir esta colonia.

¿Cuántas hojas de eucalipto se necesitan?

El envase que ofrezco tiene 25 mililitros. Para sacar 10 mililitros de esencia necesito un kilo de hoja de eucalipto.

¿Cómo obtienes las hojas de eucalipto?

De unos huertos en San Juan de Miraflores.

¿Cómo te ubican?

@Joaquín Cisneros Perfumista Peruano.

Cuéntanos sobre ti...

Mi experiencia de perfumista me ha permitido crear esencias para Carlos Villagrán ‘Kiko’ o el expresidente de Uruguay (José) Pepe Mujica, políticos, artistas y cantantes.

















CISNEROSJoaquín