Ella sí que sabe sacar su lado creativo. Micaela Zapata Yaya (18) hace cuadros con la técnica de hilograma, el arte con hilos y clavos, que vende por internet con la marca ‘Mica Arte Personalizado’.

Micaela, ¿cómo decidiste crear tu emprendimiento?

Desde hace un año realizo este tipo de cuadros con hilos y clavos. Los hacía como pasatiempo, e incluso, los regalaba a mis familiares, pero mi tía me animó a crear mi marca, así que me arriesgué y ahora vendo mi talento.

¿Cómo aprendiste esta técnica?

Vi un video de YouTube sobre decoración y me gustó mucho. Además, desde pequeña he estado relacionada con las manualidades, me han dicho que tengo el arte en las manos.

Jovencita emprendió con su negocio de cuadros personalizados con hilograma. (Foto: Trome)

¿Cuánto tiempo te demoras haciendo un cuadro?

Depende del tamaño, me puedo demorar hasta un día. Me gusta que el trabajo salga impecable.

¿Qué modelos tienes?

Ofrezco en cuatro tamaños y todos los modelos son personalizados. Pueden ser osos, corazones, nombres, números. Por San Valentín me estoy enfocando en todo lo relacionado al amor.

¿Dónde te pueden contactar?

A través de Facebook e Instagram como ‘Mica Arte Personalizado’ y al WhatsApp 952 100 141. Los pedidos se realizan con cinco días de anticipación para que todo salga bien.