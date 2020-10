A sus 12 años, Luana Sotelo Guzmán ha sorprendido con su capacidad para emprender y marcar la diferencia con su negocio ‘Lusaso. Store’, donde ofrece una variedad de dulces que ella misma elaborada en su casa de San Martín de Porres.

Luana, ¿cómo nace la idea de este negocio?

Siempre he practicado diversos deportes, pero por la pandemia no podía hacer nada. Entonces, como también me gusta preparar postres, hice unos alfajores para regalarle a mi tía. Le gustó tanto que me dio la idea de empezar a venderlos.

Entonces, así empezó la aventura.

Claro. Además, hago Lettering (arte con letras) y lo uso para decorar las cajitas de los dulces.

La pequeña emprendedora personaliza las cajas con la técnica del lettering . (Foto: Trome)

¿Qué postres ofreces?

Alfajores, chocoalfajores, chocotejas y cachitos con almendras y pecanas. Siempre estoy bajo la supervisión de un adulto.

¿Quiénes te apoyan en tu emprendimiento?

Toda mi familia. Como mi papá tiene una moto, él realiza el reparto.

Luana junto a su familia que son su principal apoyo. (Foto: Trome)

¿Cuál es el plus de tu negocio?

Todo es preparado con los protocolos de bioseguridad, con insumos de calidad y con mensajes personalizados.

¿Dónde te encuentran?

En el Facebook, Instagram y TikTok como ‘Lusaso. Store’.