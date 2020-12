Marco Antonio Gutiérrez Medina (63) tiene el porte perfecto para ser Papá Noel, pues es alto y gordito, pero también tiene una voz grave, pausada y amena, que completa al personaje. Al escucharlo sientes como si estuvieras conversando con el mismo Santa Claus. Pero en la vida real don Marco Antonio es un abnegado profesor y cada diciembre se viste con este tradicional traje para alegrar a los niños y adultos, mientras recorre las calles de la capital.

¿Hace cuántos años hace de Papá Noel?

Ya son 12 años. Yo soy ‘Tayta Noel’. Mi pancita es natural, no necesito relleno. Antes tenía la barba larga, pero me la tuve que cortar y he recurrido a la artificial.

¿Cómo fue la primera vez?

Fue como un juego. Recuerdo que asistí a la clausura del año escolar en un colegio, como parte de mis tareas de funcionario público, y el padre de familia que se había ofrecido para disfrazarse del personaje no llegaba. Entonces, un grupo de señoras se me acerca y me pide que yo lo haga.

Y aceptó…

Claro, me puse el traje, pero no me quedaba, me lo cosieron por la espalda y así salí a dar mi mejor show.

Lo más bonito de ser ‘Tayta Noel’ es que puedo robar sonrisas de los niños y adultos. (Foto: Trome)

¿Desde ahí empezó?

Así es. Con decirle que ese día salí con varios contratos para hacer shows navideños en colegios (risas).

¿A qué lugares ha ido como Papá Noel?

Soy un Papá Noel callejero, me gusta ‘jironear’. He ido a Barranco, Puente Piedra, Comas, Cabarayllo y así a un montón de lugares.

¿No le da calor el traje?

Este es uno realizado por la NASA (risas). Tiene unos orificios que me ayudan a la ventilación.

¿Qué le dicen las personas cuando lo ven en la calle?

Sus rostros se iluminan. Los niños me piden sus regalos, los adultos una foto. La Navidad se hace presente en cada una de las personas.

¿Y cuando le piden regalos qué les dice?

Que deben ser unos niños obedientes, comer toda su comida, alejarse del mal y hacer las tareas. Mi mensaje es de amor y paz.

Marco Antonio lleva un mensaje de amor y paz. (Foto: Trome)

Usted, ¿cómo se siente?

Lo más bonito de ser ‘Tayta Noel’ es que puedo robar sonrisas de los niños y adultos. Es una sensación inexplicable porque las personas se olvidan de los problemas, tienen más esperanza sin importar de dónde eres, te vuelves niño.

¿Cuando no es ‘Tayta Noel’ a qué se dedica?

Soy profesor y catedrático. Sigo ejerciendo la docencia, pero me encanta este personaje. Con los años lo he ido puliendo y perfeccionando para dar lo mejor de mí.

¿Dónde lo pueden encontrar?

En Facebook e Instagram como Tayta Noel y en WhatsApp 993 104 141. Se pueden contactar para sorprender a un familiar y realizar un Zoom porque como ‘Tayta Noel’ en Navidad no hay nadie.