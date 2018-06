Piero Gaitán García: nuevo informe psicológico de la víctima revela importantes detalles del caso | VIDEO

Después de ser trasladado a la carceleta del Poder Judicial para cumplir nueve meses de prisión preventiva en su contra, más detalles salen a la luz sobre el caso que involucra a Piero Rodolfo Gaitán García , hijo del cantante Rodolfo Gaitán Castro.

Como se recuerda, hace unos días la víctima –cuya identidad se mantiene en reserva– denunció por presunto abuso sexual a Piero Gaitán García, además de implicar a Diego Mateo Núñez Pérez , y el actor Javier Dulzaides , recordado por su participación en la telenovela Ven, baila quinceañera . Los hechos habrían ocurrido en un departamento de Miraflores.

La joven fue a denunciar el hecho a la Policía Nacional , cuyos agentes diseñaron un plan para capturar a los involucrados en el caso. Primero detuvieron a Diego Núñez y más tarde a Piero Gaitán García . Al momento, Javier Dulzaides se encuentra como no habido.

Gaitán Castro: informe psicológico de la víctima revela importantes detalles sobre el caso Gaitán Castro: informe psicológico de la víctima revela importantes detalles sobre el caso

Los psicólogos del Ministerio de la Mujer revelaron el testimonio de la joven de 23 años y se pudo conocer que uno de los tres implicados le pidió que no denuncie los hechos.

"Todo ha sido un malentendido, déjalo así nomás, no denuncies", se lee. Y todavía uno de ellos me decía que todo había sido un mal entendido, que lo deje ahí, que no denuncie, como si se tratara de cualquier cosa, no saben todo lo que en este momento estoy sintiendo y la vergüenza que me da recordar y pensar esto" , se lee en el testimonio.

"Me da tanta vergüenza y miedo decirlo pero quiero que me ayuden porque se han aprovechado un montón", añadió la víctima.