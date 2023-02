Tayta Noel, querido personaje que está veraneando en Lima, volvió a las playas de la Costa Verde. ¡Mamá, mira, el Papá Noel playero!”, dijo un niño al verlo de lejos. “ Es igualiiito, con su barba, su pelo y barringoncito ”, expresó otra pequeña.

¿Quién es Tayta Noel y cómo es el traje de Papá Noel playero?

“Aunque no estemos en Navidad, me reconocen al verme porque todo en mí es natural, solo que ahora, verano, este Papá Noel luce ‘look playero’. Uso lentes para protegerme del sol, sandalias en vez de botas y cambié mi traje polar por el veraniego (playera, bermuda y ropa de baño), pero mantengo mis colores rojo y blanco, de Santa (Claus) y mi gorrito con borla no lo dejo.¡Jjo,jo,jo”, dijo Tayta Noel a Trome.

Varios niños corrieron a abrazarlo. La natural emoción de los pequeños al verlo fue compartida también por adolescentes, padres, abuelos, surfistas y otros adultos en la playa, que rápidamente sacaron sus celulares para registrar también esos momentos en ‘selfies’. Algunos incluso grabaron saludito con él, para enviar a sus familiares en provincia o en el extranjero.

El querido personaje peruano sigue compartiendo alegría y, como muchos, también se relaja en este verano. (Entrevista: Isabel Medina / Fotos: Alan Ramírez / Trome)

¿Cómo se llama Tayta Noel?

Marco Antonio Gutiérrez (64), Tayta Noel, contó que sigue practicando cómo pararse en la tabla. “El surf es una maravilla, full adrenalina. Los surfistas dominan las olas como yo en los aires domino mi trineo”, señaló.

“ Para mí, que suelo estar entre nieve, hielo y tierra firme, esta sensación del mar, la brisa y el calor en la arena lo disfruto más. Vengo temprano, como un heladito o raspadilla y de almuerzo leche de tigre, cebiche mixto o jalea”, contó a Trome el Tayta Noel.

El querido personaje peruano sigue compartiendo alegría y, como muchos, también se relaja en este verano. (Entrevista: Isabel Medina / Fotos: Alan Ramírez / Trome)

Todos disfrutan un día playero. Mira dónde y cómo se relaja este querido personaje peruano en verano. (Entrevista: Isabel Medina / Fotos: Alan Ramírez / Trome)

“Cuidemos a nuestros niños y niñas”

Tayta Noel busca la alegría de los niños y este verano sigue compartiendo esa felicidad y cariño. “Estoy muy contento. Me invitaron a jugar con la pelota, a armar con ellos castillos y también con los jóvenes jugué vóley”, expresó.

Además, dejó un mensaje para las familias: mantener la esperanza y la fe. “Hemos salido de momentos muy difíciles de la pandemia. No olvidemos eso. Necesitamos unirnos y permitir que nuestros niños y niñas disfruten sus vacaciones en la playa, parques, zoológicos, museos, sitios históricos, centros deportivos y culturales,... eso sí siempre cuidándolos”, enfatizó.

El querido personaje peruano sigue compartiendo alegría y, como muchos, también se relaja en este verano. (Entrevista: Isabel Medina / Fotos: Alan Ramírez / Trome)

El querido personaje peruano sigue compartiendo alegría y, como muchos, también se relaja en este verano. (Entrevista: Isabel Medina / Fotos: Alan Ramírez / Trome)

Sepa que:

Tayta Noel es profesor del curso de matemáticas en un colegio de Jesús María .

en un colegio de Jesús María Además de la playa Agua Dulce y otras de Chorrillos, Barranco y Miraflores, también va las de Asia, San Bartolo, etc.

Felicita el trabajo de los salvavidas PNP en playas; y pide a los veraneantes cumplir con no dejar desperdicios que contaminen la arena o el mar.

El querido personaje peruano sigue compartiendo alegría y, como muchos, también se relaja en este verano. (Entrevista: Isabel Medina / Fotos: Alan Ramírez / Trome)

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

¡Papá Noel playero! ‘Tayta Noel’ cambió su traje polar, goza del mar y hasta aprende a surfear

NASA: Estudiantes peruanos en concurso construyen vehículo de exploración a Marte

Cerca de Lima: Conoce la ‘laguna del pueblo’ o ‘piscina natural que atrae a los bañistas

Carreras técnicas en Perú: ¿Cuáles son las más buscadas y cómo va el mercado para conseguir empleo?

Chefs peruanos en España: ¿Con qué delicias de sazón peruana encantan en ‘Madrid Fusión’ y restaurantes?