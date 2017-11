En la Plaza Mayor de Lima se viven la previa del Perú vs Nueva Zelanda

En la Plaza Mayor de Lima ya se vive la previa del Perú vs Nueva Zelanda. Para ello, desde el mediodía, la Municipalidad de Lima, realiza diversas actividades, acompañadas al ritmo de cajón y butaca.



Entre las principales actividades por el Perú vs Nueva Zelanda se encuentra la degustación de exquisitos potajes que llevan los nombres de los futbolistas. Cómo el chicharrón Galesse, la Causa Ruiz Días o el potente conchas negras de Farfán. También está la leche de Trigre “Gareca” y el tiradito de pescado con nuestra bandera peruana.



A la vez se ofrece cortes de cabello gratuito a cargo de reconocidos babershop.



PANTALLA GIGANTE



Bajando la tarde se instalaran tres pantallas gigantes donde a las 10:15 p.m se transmitirá el repechaje de ida entre Perú vs Nueva Zelanda.