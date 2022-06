El Poder Ejecutivo no reglamentó la ley de las ollas comunes en el Perú pese a que hoy, jueves 9 de junio, venció el plazo para publicar el reglamento de la norma a fin de garantizar la óptima operatividad de las ollas comunes en el marco de una inseguridad alimentaria que atraviesa el país.

“Siempre dicen que es el presupuesto, damos bonos por acá y no pueden sacar un presupuesto para las ollas comunes que de alguna otra manera salvaron vidas en la pandemia. Como es posible, ni siquiera por agradecimiento... las ollas comunes cierran porque ya no hay víveres, no entiendo el criterio del Ejecutivo para no reglamentar esta ley”, lamentó la congresista de Somos Perú, Kira Alcarraz, en RPP.

Como se recuerda, el pasado 8 de abril, el Congreso aprobó por unanimidad (110 votos) el proyecto de ley que propone reconocer a las ollas comunes y garantizar su sostenibilidad, financiamiento y el trabajo productivo de sus beneficiarios promoviendo su emprendimiento.

Por su parte, según la presidenta de las ollas comunes, Irene Chávez, señaló que el reglamento ya estaría listo. “Aparte de eso nos dijeron que darán un decreto de urgencia para complementar lo que está faltando a esta ley (N° 31458)”, indicó Chávez a RPP.

“Mediante esta ley el presupuesto vendría por medio de la municipalidad a las ollas comunes. Entonces, a pedido en todas las reuniones, se pide que el presupuesto (mediante tarjetas) vaya directamente a las mujeres de las ollas comunes que son las mejores administradoras”, agregó Chávez.

