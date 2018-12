El general PNP Gastón Rodríguez, jefe de la Región Policial Lima, informó que no hay personas atrapadas en el edificio afectado por las llamas, ubicado en el cruce del jirón Caylloma y la avenida Nicolás de Piérola, en Cercado de Lima.

Sin embargo, señaló que hay edificios aledaños donde las personas intentan apagar las llamas con una manguera. Esta acción ha alarmado a los bomberos, quienes han pedido que se retiren del lugar para evitar cualquier tipo de emergencia.

“Hay personas que en este momento no están en peligro, pero están en un edificio aledaño e incluso uno de ellos está pretendiendo apagar con una manguera. Estas cosas no se pueden permitir. Ahorita estamos mandando al personal de la unidad de rescate con los bomberos para que ingresen y saquen a las personas que no hacen caso”, indicó Rodríguez.

Asimismo, indicó que en el edificio afectado habría una válvula de gas abierta, lo que estaría causando las explosiones.

“La información que nos está proporcionando los bomberos que por los sonidos sería por una válvula de gas abierta. Los bomberos están usando herramienta tipo trípode y están poniendo el equipo conveniente para que lance el agua”, indicó.

Por último, sentenció que el edificio ya ha sido vendido. Sin embargo, los inquilinos y familias que viven en el interior del edificio no han querido abandonar el lugar.

“Hay un litigio, el edificio ha sido adquirido últimamente y hay personas que no quieren que este edificio se venda. Eso ya está en investigaciones. Hasta el momento no hay reportes de heridos”, señaló Gastón Rodríguez.



No hay personas atrapadas en el edificio afectado por las llamas. (Video: Canal N)

Hasta el momento han llegado 19 unidades de bomberos, entre ambulancias y autobombas. Además, la Policía Nacional acordonó la zona para evitar que las personas salgan lastimadas o dificulten el trabajo de los hombres de rojo.

Según Mario Casaretto, gerente de Defensa Civil de la Municipalidad de Lima, el incendio se habría originado en uno de los sótanos del inmueble.

Asimismo, indicó que la emergencia se ha agravado y que el incendio ha llegado hasta el sétimo piso, complicando el trabajo de los bomberos.