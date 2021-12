Hampones armados, con chalecos de serenazgo de Ate, encañonaron a tres trabajadores de una carnicería en el camal de Yerbateros, y les robaron dinero, celulares, y mochilas con ropa de trabajo.

Los asaltantes bajaron de dos mototaxis y en solo segundos cometieron el violento atraco en la cuadra 1 de la calle Los Lirios en urbanización Valdiviezo.

“Íbamos a abrir la tienda a las 3:30 de la madrugada para empezar a trabajar cuando fuimos encañonados y asaltados por tres delincuentes. En esta cuadra hay asaltos a toda hora. Pedimos a las autoridades que patrullen la zona y pongan un puesto policial. Nadie está a salvo de los delincuentes”, dijo Ender Amundaray Carruzi (24), uno de los empleados agraviados del violento asalto.

Intentaron escapar y perdieron. Los venezolanos Marco Aurelio Castillo Guerrero (31) y José Navas (18), que pertenecerían a la temible banda ‘los chamitos de Ceres’, fueron intervenidos por asaltar a mano armada a una mujer, en Ate.

La fémina se dirigía a realizar sus compras para la semana cuando fue interceptada por los extranjeros. “Me dijeron que no voltee y le entregué mi celular o me matarían”, sostuvo asustada la agraviada. Ella no tuvo otra opción que entregar su equipo telefónico y ver como los rateros escapaban corriendo.

Afortunadamente las cámaras de videovigilancia del distrito grabaron el instante del atraco a mano armada y los serenos ‘Ninja’ llegaron hasta la calle Las Mandarinas, en urbanización Ceres y atraparon a ambos sujetos. La afectada llegó al lugar corriendo y reconoció plenamente a ambos sospechosos. Se recuperó el equipo robado.

“Agradezco al equipo de serenazgo por atrapar a estos ladrones y recuperar mi celular”, sostuvo la agraviada.

Ambos intervenidos fueron trasladados a la comisaría de Vitarte.





Ocho miembros de la presunta banda de delincuentes ‘los zorros de Ate’, fueron intervenidos, acusados de robar una costosa carga de productos de un camión repartidor, en Ate.

La intervención la efectuaron los policías de Depincri El Agustino, cuyos agentes detectaron por la señal del GPS la ubicación exacta del camión cargado con mercadería, valorizada en más de 200 mil soles.

Dicha carga era trasladada de un camión a otro en cuadra 3 de la calle Santa Sofía, urbanización Los Sauces, cuando los agentes los atraparon ‘infraganti’.





Una banda de rateros forzó la puerta de un negocio y robaron cuantiosos celulares de alta gama, valorizados en 10 mil soles, en Salamanca, Ate.

El robo fue a las 3:49 de la madrugada y a escasas dos cuadras de la comisaría de Salamanca. Ocurrió en la avenida Diego Fernández 286 cuando dos maleantes habrían utilizado la modalidad del ‘jalonazo’ para sacar la puerta enrollable y luego levantarla.

Ingresaron sigilosamente y rebuscaron en el pequeño recinto. Primero revisaron los anaqueles de audífonos y mouses. Pero no tocaron esos productos sino que ellos buscaban, con linternas en la boca, los celulares de alta gama.

Hallaron dos vitrinas llenas de equipos telefónicos costosos y destrozaron los vidrios para robar. Metieron los equipos en mochilas.

Todo esto pasó en aproximadamente un minuto. Luego salieron muy tranquilos y abordaron un auto en el que escaparon.

“Esta lugar se ha vuelto peligroso. Hay muchos comerciantes que fueron víctimas de la delincuencia en sus negocios. Pedimos más seguridad, sobre todo en las noches y madrugada”, dijo Karina Barrueta, trabajadora.





