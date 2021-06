Esperaban el momento oportuno para saltar sobre sus víctimas como si fueran unas fieras. El venezolano Edwar Alexander Hernández Sandoval (33), ‘Edu’, y Xander Pacaya Sinuiri (18), ‘Pikachu’, fueron atrapados cuando fugaban corriendo tras asaltar a mano armada a ocho ciclistas, a quienes atacaron a golpes y balazos para robarles sus pertenencias en el ‘Morro Solar’, en Chorrillos.

Estos sujetos, y otros cuatro delincuentes, que conformarían la banda ‘Los Feroces del morro solar’, estaban escondidos en el sector ‘paso de la araña’ a la espera de la llegada de alguna víctima. Estaban agazapados detrás de las enormes rocas y al ver a los seis ciclistas, les saltaron encima y los amenazaron con pistolas y cuchillos. En solo segundos, todos estaba reducidos. Luego empezaron a golpearlos a patadas e incluso a dispararles para amedrentarlos y que entreguen sus pertenencias.

El venezolano Edwar Alexander Hernández Sandoval (33) y Xander Pacaya Sinuiri (18), que serían de la banda 'Los Feroces del Morro Solar', fueron atrapados en un cerro, cuando fugaban corriendo tras asaltar a mano armada a ocho ciclistas, a quienes atacaron a golpes para robarles sus pertenencias, en Chorrillos. (foto: TROME)

El venezolano Edwar Alexander Hernández Sandoval (33) y Xander Pacaya Sinuiri (18), que serían de la banda 'Los Feroces del Morro Solar', fueron atrapados en un cerro, cuando fugaban corriendo tras asaltar a mano armada a ocho ciclistas, a quienes atacaron a golpes para robarles sus pertenencias, en Chorrillos. (foto: TROME)

Uno de los agraviados no tuvo otra opción y se arrojó al mar al ser atacado a balazos. Afortunadamente no fue alcanzado por los proyectiles. A los demás deportistas, entre los que se encontraban tres miembros de una familia, fueron ferozmente golpeados no solo a patadas sino también atacados a pedradas. A todos los despojaron de celulares, billeteras, documentos, llaves, en algunos casos hasta las zapatillas, casacas e inflador portátil. Fueron minutos de terror, dijeron los agraviados.

Los despiadados asaltantes huyeron por los peñascos rumbo a la playa La Chira. En plena huida asaltaron a otra pareja de ciclistas, a quienes igualmente atacaron a golpes para quitarles sus pertenencias como celulares de alta gama, billeteras, cascos, ropa y mochila.

El venezolano Edwar Alexander Hernández Sandoval (33) y Xander Pacaya Sinuiri (18), que serían de la banda 'Los Feroces del Morro Solar', fueron atrapados en un cerro, cuando fugaban corriendo tras asaltar a mano armada a ocho ciclistas, a quienes atacaron a golpes para robarles sus pertenencias, en Chorrillos. (foto: Renzo Salazar/GEC)

El venezolano Edwar Alexander Hernández Sandoval (33) y Xander Pacaya Sinuiri (18), que serían de la banda 'Los Feroces del Morro Solar', fueron atrapados en un cerro, cuando fugaban corriendo tras asaltar a mano armada a ocho ciclistas, a quienes atacaron a golpes para robarles sus pertenencias, en Chorrillos. (foto: Renzo Salazar/GEC)

Afortunadamente, unos testigos llamaron a los policías de la comisaría de Chorrillos y los efectivos policiales llegaron a la zona. Encontraron primero a los seis ciclistas afectados por el asalto y luego a la pareja. Por las indicaciones de los agraviados, fueron detrás de los asaltantes. Los encontraron en una cueva en el ‘paso de la araña’ y los persiguieron. Dos de ellos fueron atrapados y cuatro escaparon por el cerro, con algunos objetos robados.

Ambos sujetos fueron trasladados a Depincri Chorrillos para ser investigados. Se teme que hayan cometido más de 15 atracos a mano armada en esta zona que se ha vuelto peligrosa porque es habitada por gente de mal vivir.

