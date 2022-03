La madre de familia María Sancho Ortíz (55), contestó una llamada en su celular y un delincuente la persiguió y le robó el equipo su equipo telefónico en ‘la escalera del terror’, en Chorrillos.

Indicó que este sujeto aparece a cualquier hora del día y ataca solo a mujeres. Las golpea para robarle celular o cartera y en caso que se resistan, las golpea. Todo esto ocurre en calle 4 mz. D-4 en la ‘escalera del terror’, en el sector de San Genaro.

La madre de familia María Sancho Ortíz (55), fue asaltada por un delincuente en la 'escalera del terror'. (foto: Mónica Rochabrum/Trome)

“En la calle no contesto el celular. Pero como estaba cerca de mi casa y me llamaron y contesté. Estaba bajando las escaleras y sentí que me jalaron. Forcejeé con el ratero, me jaló y finalmente robó mi celular. se fue corriendo hacia la parte alta. Este mismo ratero ha asaltado a varias vecinas. Hay cuatro agraviadas. Ya lo hemos identificado y esperemos que la policía lo atrape”, dijo la mujer.

Hampones lo acribillan en su casa y le roban moto lineal

Dentro de su vivienda, el joven Marco Enrique Chumbemune Vásquez (24), fue asesinado a balazos por delincuentes armados que le robaron su moto lineal nueva, en Chorrillos.

El cobarde ataque fue a la 1:15 de la tarde en la calle Coropuna mz. D-13 en el sector de Las Delicias de Villa. El joven llegó a la vivienda y se bajó para abrir la puerta. Allí mismo fue encañonado por un peligroso delincuente armado que lo persiguió hasta el interior de la casa, a donde el muchacho ingresó para tratar de evitar un acto sangriento.

De nada le valió esta acción, pues fue acribillado por el malhechor, quien no tuvo contemplaciones y le quitó las llaves de la moto lineal de placa 0898-XA color blanco con naranja, y escapó a bordo de dicha unidad. Su cómplice lo esperaba en otra moto y escaparon juntos.

Marco Chumbemune, fue trasladado al hospital Casimiro Ulloa, donde falleció horas después.

Los peritos de criminalística y policías de la comisaría de Mateo Pumacahua, llegaron al lugar y acordonaron la zona. Contaron varios casquillos de bala al interior de la cochera que además perforaron en la sala.





Rateros asesinan a joven universitario para robarle un celular

A unos metros de su casa, el joven estudiante universitario Flavio Rodolfo Durand Hernández (23), a quien solo le faltaban unos años para terminar su carrera, fue asesinado de un balazo en la cabeza por delincuentes que le robaron su celular, en Chorrillos.

El jovencito disfrutó un día en familia con sus padres y hermana de 16 años y al caer la noche regresaron a casa en urbanización Santa Isabel de Villa. Conversaron algunos minutos y él salió a la tienda.

A las 8:30 de la noche llegó a la bodega, ubicada entre las calles Los Pinos y San Pedro, y realizó una compra. Dio la vuelta para regresar a su casa cuando fue interceptado por dos delincuentes extranjeros. Le robaron su celular y dispararon un balazo en la nuca. La víctima pedía ayuda a gritos y nadie quiso auxiliarlo.

Los atacantes corrieron, voltearon en la esquina y subieron a un mototaxi azul con puerta y techo blanco. Luego escaparon a toda velocidad.

Flavio Durand, fue trasladado al hospital María Auxiliadora, y 24 horas después, falleció.

“Mi hijo solo fue a comprar y lo asaltaron. Le robaron su celular y encima le dispararon en la nuca. Él era estudioso. Le faltaban unos meses para graduarse en negocios internacionales. Nunca tuvo problemas con nadie. En la comisaría quieren investigar este asalto con muerte como un ajuste de cuentas. Mi hijo no era un pandillero, era un muchacho sano, estudioso”, dijo llorando Rosa Hernández.





