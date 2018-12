Diciembre es uno de los meses más críticos en seguridad y los robos y asaltos están a la orden del día. A la criminal modalidad del ‘arrastre’, que ha cobrado vidas, se suma ahora el ‘cogoteo’, con que delincuentes estrangulan y desmayan a sus víctimas aplicando técnicas de artes marciales.



“Antes aprisionaban el cuello como sea, ahora es más elaborado, con técnicas del jiu jitsu, que no es para eso. El llamado ‘mataleón’ es fácil de aprender, pero peligroso y muy difícil de contrarrestar con la llave bien encajada. Genera tremenda presión sobre la carótida, y si no sueltan a tiempo, asfixian. La sangre no llega al cerebro, la persona pierde la conciencia, incluso el control de esfínteres, y puede morir”, dijo a Trome el campeón mundial de ‘kick-boxing’, Miguel Sarria.

SOLO PARA DEFENSA



Enfatizó que las artes marciales son para autodefensa, pero se necesita control y fiscalización en deportes de contacto, porque con fines comerciales, hay centros que enseñan técnicas peligrosas para impresionar, sin valores ni respeto por la vida. “No averiguan antecedentes de entrenadores ni del que va a aprender y por qué lo practica. Hay técnicas que pueden acabar con otro ser humano y sería como darle un arma a cualquiera”, cuestionó Sarria, director de la ‘Escuela Kickboxing Perú Sarria Inka Fighters’.

TOME EN CUENTA



- En Ate arrastraron a una embarazada para robarle. En San Juan de Miraflores han denunciado violentos ‘cogoteos’.



- Evite caminar desprevenido. Atento y a la defensiva donde vaya.

- Si es atacado no se desespere o se desmayará más rápido.



- En Judo hay técnicas de estrangulamiento, pero a partir de ‘cinturón marrón’.