Comas: Joven es atacada con desarmador y arrastrada durante asalto en mototaxi [VIDEO y FOTOS]

Un nuevo caso de asaltos en mototaxi tuvo lugar la noche del último lunes en Comas . Allí, una joven de 18 años fue víctima de un conductor de mototaxi y su padrastro, que subió al vehículo momentos después de que la pasajera lo abordara.



La joven contó que subió al mototaxi conducido por Hugo Paredes Pachas y más tarde, el vehículo se detuvo para recoger a su padrastro, identificado como Christian Gálvez Velásquez. Ambos la golpearon en la cabeza con un desarmador hasta dejarla inconsciente.

"La moto parecía no tener frenos. Estaba corriendo. Me llevó arrastrada del cabello, me tiró al piso y luego me empezó a golpear con un desarmador azul. Todo mi cuerpo me duele, todo mi cuerpo está golpeado" , dijo la víctima a Primera Edición.

Finalmente, para deshacerse de la joven, los delincuentes la lanzaron a la pista, donde los agentes de la policía la auxiliaron. Más tarde, los efectivos de la Depincri de Comas consiguieron capturar a los ladrones, quienes se encuentran a la espera de la decisión del Ministerio Público.



Cabe indicar que antes de atacar y asaltar a la joven de 18 años, Hugo Paredes Pachas y Christian Gálvez Velásquez realizaron un atraco a una panadería de Comas. En total, se llevaron la suma de 1900 soles.



El propietario de la panadería denunció que hace tres semanas Hugo paredes Pachas y Christian Gálvez Velásquez fueron capturados por la Policía, pero a los pocos días quedaron en libertad para continuar delinquiendo.

Joven es arrastrada en mototaxi por resistirse a robo. Video: Primera Edición

