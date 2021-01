“Estaba llegando a mi casa cuando de un mototaxi azul bajó un delincuente que me agarró del cuello (cogoteó) y me dijo: ¡Dame tu celular! y me lo robó. Luego me pidieron la cartera y como yo no le di y me agarré de la moto para evitar que se lleve mi cartera con el dinero, que eran mil 500 soles. Me arrastraron dos cuadras y media. Uno de los delincuentes me iba golpeando la mano”, contó Jamile Maldonado Pérez (23), joven madre de familia, quien fue arrastrada desde un mototaxi por dos delincuentes que le robaron sus pertenencias. Pese a que tiene graves heridas en la espalda, producto del arrastre con el mototaxi, acudió a la comisaria de Santoyo para reconocer dicho vehículo y a los facinerosos, en El Agustino.

Conto que es comerciante de ropa y había cobrado mil 500 soles. Se dirigía a su casa cuando sucedió todo. Tras el horrendo atraco cometido el pasado viernes, los feroces sujetos abandonaron el mototaxi azul de placa 8439-PA, para no ser descubiertos ni identificados. Pero no contaron con que la agraviada, en apenas unos segundos, logró mirar fijamente algunos detalles de dicho vehículo, como la frase ‘Alarako’ en el parabrisas delantero y un dibujo del logo de ‘Batman’ en la parte posterior.

Madre de familia da detalles del violento atraco que fue víctima cuando fue arrastrada por unos delincuentes en mototaxi para robarle su celular y dinero de su negocio. (foto TROME)

El vehículo menor fue abandonado por el colegio Jorge Basadre en el sector del cerro San Pedro y una hora después, los policías de la comisaría del Santoyo identificaron al venezolano Alfredo Alexander Salazar Aguilera ‘Caracas’, y luego lo capturaron entre la calle Inca Ripa y Colón en el asentamiento humano Ancieta Alta. Tenía en su poder 15 bolsitas de marihuana y siete ketes de pasta básica de cocaína. Dijo que alquilaba el mototaxi a 20 soles diarios, supuestamente para hacer servicio de transporte de pasajeros, pero lo usaba para salir a ‘raquetear’ con ‘Cholo Brandon’ por varios sectores de El Agustino y en distintos horarios. Más tarde, se detuvo a Jean Brandon Ronceros Núñez (24), ‘Cholo Brandon’, en la cuadra 5 de la avenida Riva Agüero. Tenía 18 bolsitas de marihuana y 11 ketes de pasta básica de cocaína. Según la policía, ambos pertenecen a la banda ‘Los Rápidos y Furiosos de Santoyo’

“‘Caracas’ era el conductor del vehículo y el otro sujeto es un avezado delincuente conocido como ‘Cholo Brandon’. Este último tiene antecedentes por el delito de tentativa de violación sexual, hurto agravado, hurto y robo agravado en varias comisarías”, informó el coronel PNP Oscar Castillo Mendivis, jefe de la División Policial Centro 2.