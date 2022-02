“Me reservo el derecho de guardar silencio porque no me encuentro bien de salud. Necesito tomar medicamentos”, sostuvo la exvedette Eva María Abad Balarezo (46), en una videollamada vía ‘Whatsapp’ con el fiscal de turno, en la sede de Depincri Surco, tras ser detenida la mañana del martes, acusada de dejar un maletín con granadas en la vía pública frente a una vivienda en el distrito de Surco.

Los detectives de Depincri Surco, donde fue trasladada en calidad de detenida, junto con su pareja Luis Enrique Marca Silva (60), trataron de interrogar a la otrora vedette y se acogió al silencio argumentando que no se encuentra bien de salud. “Necesito tomar pastillas, pido que mi abogado me traiga los medicamentos. No diré nada más”, sostuvo en tono calmado ante los policías y la autoridad judicial.

La situación de Eva María Abad y su pareja Luis Marca Silva, se definirá en las próximas horas.

La situación de Eva María Abad y su pareja Luis Marca Silva, se definirá en las próximas horas.

Instantes después, su conviviente Luis Marca Silva, teniente coronel del ejército ® fue interrogado por los detectives y dijo: “Eso (las granadas) no son mías. Desconozco como llegó ese material explosivo a ese lugar. Ni ella, Eva María Abad, ni yo, tenemos nada que ver con esas granadas. Yo estaba dormido cuando ingresaron a mi casa y me detuvieron. Es una detención arbitraría porque no nos han encontrado nada”, aclaró a las autoridades policiales.

Agregó que mantiene una relación amorosa con la exvedette desde hace cuatro años, viven en la casa en la calle Las Cerezas, en Surco, y la noche del lunes se tomó unos tragos con su pareja. Luego se fueron a dormir.

“Ella tiene problemas de depresión y toma antidepresivos. Está pasando por problemas y tiene que estar medicada”, sostuvo el militar en retiro.

Eva María Abad, pasó los exámenes del médico legista y no tiene signos de violencia. Pero los policías solicitarán que sea sometida a exámenes psicológicos, pero sobre todo a pericias en la cámara Gesell, sobre todo para establecer si es víctima de violencia doméstica.

Ambos tienen los mismos abogados, que además les proporcionan medicamentos, alimentos y ropa en caso de Eva María Abad, y en caso de su pareja Luis Marca, alimentos y ropa. La situación de ambos se definirá en las próximas horas.

Los detectives citaron a declarar al sereno Johann Tohalino Huertas (34), pero no acudió a la sede policial. Como se recuerda, Eva María Abad, acudió a una caseta de serenazgo y le dijo a él, la noche del lunes, que tenía granadas en la cartera que llevaba, y le diera algún número telefónico en caso de tener una emergencia. Él podría ser denunciado por el delito de exposición de personas al peligro. Además citarán al supervisor de serenazgo de Surco, Víctor Ortega.





También lee: