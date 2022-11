El padre de familia, Leo Villegas Rivas (40), fue a dejar un pedido a una vivienda y tres rateros lo atacaron a palazos, dislocaron el brazo izquierdo y robaron su moto linea l, en El Agustino. Los malhechores metieron dicho vehículo en la casa vecina y se escondieron, pero acabaron atrapados por los policías de la comisaría de Santoyo.

Villegas Rivas, contó que cerca de las 3 de la tarde llegó a la cuadra 2 de la calle Los Sauces, para entregar un parlante por delivery. Se bajó de la moto y tocó la puerta del cliente. Le entregó el pedido y en ese instante salieron tres sujetos, de la casa contigua, con armas en mano y provistos de palos. Lo atacaron para apoderarse de su moto lineal.

Leo Villegas Rivas (40), terminó con el brazo dislocado al ser atacado a palazos por varios delincuentes. (fotos: Mónica Rochabrum/Trome)

“Traté de defenderme, incluso al verlos armados, para que no me roben y fue imposible. Me atacaron a balazos y se llevaron la moto lineal. Vi que la metieron a la misma casa de donde salieron los rateros, y los vecinos llamaron a los policías de la comisaría de Santoyo. Los agentes llegaron a los pocos minutos”, dijo el agraviado.

El coronel PNP Jorge Barboza, jefe de la División Policial Centro 2, informó que un contingente de policías de la delegación de Santoyo, enterados de la emergencia, llegaron hasta la calle Los Sauces 276 e ingresaron al predio, donde el agraviado vio que metieron su moto lineal.

“Los agentes al mando del tec 3ra PNP Yuri Navarro, llegaron a la vivienda y la pareja de uno de los intervenidos negó todo. Pero con la sindicación del agraviado, se ingresó a la casa y hallaron escondida la moto lineal de placa 7432-2D debajo de la escalera. Incluso estaba tapada con mantas. Buscaron en todo el inmueble y hallaron en el tercer piso a los sujetos Aldo Renzo Gonzales Muñoz (30), Jean Piere Obregón Palomino (22) y Jhimmy Alexander Vidal Castillo (41), quienes serían de la banda ‘Los Malditos del Sauce’, fueron intervenidos. Estos sujetos atacaron a golpes y con un palo al agraviado que fue a dejar un pedido por delivery. Todos tienen antecedentes por varios delitos”, dijo el oficial de la policía.

Además tenían 3 armas de fuego de juguete, 16 tarjetas bancarias, 12 documentos de identidad.

“Agradezco a los policías. La verdad no pensé recuperar mi moto lineal, con ella trabajo a diario para llevar el sustento a mi familia. Estoy muy agradecido con los policías de la comisaría de Santoyo, por recuperar mi motito. Esos sujetos me han golpeado y tengo el brazo izquierdo dañado”, contó el afectado.





