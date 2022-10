A unos metros de su casa y delante de decenas de transeúntes, Ronald Yraola Mejía (37), conocido como ‘Gordo Pasko’, fue asesinado por un sicario de seis disparos mientras esperaba a que su esposa salga de su trabajo , en Chorrillos. El autor del acto sangriento escapó, pero minutos más tarde fue intervenido y confesó que le pagaron 3 mil 500 soles para asesinarlo. Este tipo justificó su accionar con el pretexto que necesitaba dinero para mantener a sus tres hijos y un cuarto niño por nacer.

Ronald Yraola, había salido de su casa y fue a recoger a su esposa a su trabajo debido a que en la zona han ocurrido constantes robos entre la avenida Principal y la calle 10. Estaba parado cerca de su moto lineal y miraba su teléfono celular cuando cerca de las 10 de la noche, un hombre joven, vestido con prendas negras, aprovechó que una pareja caminaba cerca y se ocultó detrás de ellos para no despertar sospechas.

Ronald Yraola Mejía (37), 'Gordo Pasko', fue asesinado a balazos.

Ya a corta distancia a un metro, sacó un revólver y disparó una y otra vez a su víctima directamente a la cabeza a unos metros de la comisaría de San Genaro. Luego escapó corriendo y subió a una moto lineal para escapar rumbo hacia la avenida Huayla s. En la huida arrojó el revólver y se quitó la polera negra y la arrojó a la pista para evitar ser detectado por los policías.

La pareja del desafortunado hombre salió de su trabajo y se descubrió la macabra escena sangrienta. Con ayuda de los moradores y policías trasladaron al herido al centro de salud del sector, pero llegó sin vida.

“Mi esposo me viene a recoger porque esta zona es peligrosa a pesar que está a una cuadra de la comisaría. Todas las noches venía a recogerme”, dijo su esposa.

Los agentes, alertados por los disparos, implementaron el ‘Plan Cerco’, y atraparon a unas cuadras del sector al venezolano Germán Avilet Ramos, ‘nero loco’.

Sicario arroja arma y se quita polera

“En el trayecto que se da a la fuga bota el arma y se saca la polera negra que vestía. Este sujeto acepta su participación y ha dado las características del sujeto que lo ha contratado por la suma de 3 mil 500 soles para cometer el hecho ilícito. EN el interrogatorio policial menciona que el sujeto que lo contrató le dio el arma con seis cartuchos para que ejecute el plan”, informó el coronel PNP Walter Palomino, jefe de la División Policial Sur 2.

En otra parte de la confesión dijo: “Vine hace tres años de Venezuela con mis tres hijos y estoy esperando a mi cuarto hijo. No tenía trabajo y acepté lo que me ofrecieron. Yo iba de ‘parrillero’ (iba atrás del conductor) y el que manejaba me dijo, es él. Bajé de la moto y le disparé”, sostuvo.

El extranjero, que fue detenido antes en la comisaría de Santoyo (El Agustino), indicó que el móvil del acto sería por una disputa por zonas de la venta de droga.

Será derivado a la fiscalía por el delito de homicidio calificado en la modalidad de sicariato.





