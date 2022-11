El general PNP Carlos Tuse, quien ocupaba el cargo de director de Investigaciones de la Inspectoría de la Policía Nacional del Perú, anunció que dejará dicho puesto. Esto ocurre en el contexto del proceso abierto a agentes acusados de ‘sembrar’ droga a la propietaria de un minimarket de San Juan de Miraflores.

En diálogo con el noticiero 24 Horas, el oficial PNP indicó que sus superiores le informaron que debía dejar el puesto y que debía asumir un nuevo cargo en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

“Este es mi último día aquí. Los superiores no me han llamado, me enviaron el documento clasificado. Sí es una disposición superior del comando, han decidido un cambio de colocación”, expresó Tuse.

Además, enfatizó que será reemplazado por el general PNP Carlos Céspedes, quien estaba al frente de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), y que él deberá continuar con las indagaciones.

Respecto al proceso abierto a los policías acusados de ‘sembrar’ droga a Paulina Quispe, indicó que se espera que se les entregue a los agentes el documento con la suspensión del servicio.

