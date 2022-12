Una acción heroica que casi le cuesta la vida. A pocas horas de celebrar la Navidad, el mototaxista Jhon Manuel Peralta Merna, de 32 años, fue baleado tras tratar de impedir que dos sujetos a bordo de una moto lineal, que previamente habían asaltado a un joven transeúnte, huyeran, en San Juan de Miraflores. La inseguridad ciudadana parece incrementarse por esas fechas.

Las cámaras de seguridad de una botica de la avenida Maximiliano Carranza, en la esquina con la cuadra 7 de Miguel Iglesias, grabaron los terribles hechos. Primero se ve a dos raqueteros a bordo de una motocicleta que aparecen y, al ver a un joven, identificado como Julio César Páucar (22), distraído con su celular, lo abordan, lo encañonan y le arrebatan su teléfono.

En las imágenes se puede ver como primero sale en escena otro mototaxista, que transportaba una niña, y mira todo de cerca. Sin embargo, tras ser amenazado por los criminales, este transportista continúa con su camino.

Pero, cuando los ladrones empezaban a huir, aparece Peralta Merna, que los había visto robando, decidió cerrarles el paso y embistió la motocicleta con su mototaxi de placa 5161-1C. En ese momento, el delincuente que estaba armado sacó su pistola y abrió fuego a quemarropa en contra del mototaxista. Las balas impactaron en su vehículo y en el cuerpo.

Los comerciantes de la zona lo llevaron al hospital María Auxiliadora, que afortunadamente queda a solo unos metros del lugar del incidente, y gracias, a la intervención médica, fue dado de alta y ahora se viene recuperando en casa. “Ingresó con dos orificios de ingreso y de entrada por heridas de bala y un traumatismo leve encefálico, aparte de traumas abdominales”, informaron.

“NECESITO TRABAJAR”

Peralta Merna tuvo suerte fue dado de alta del hospital y pese a no querer brindar declaraciones por temor a represalias, mencionó que solicita que puedan encontrar a los responsables.

“Ya me dieron de alta en el hospital, no ha sido grave. Lo que pido es que me ayuden porque necesito trabajar y mira cómo ha quedado mi moto, toda destrozada quedó, pido que capturen a los delincuentes”, precisó el valiente mototaxista.

