¡Lo buscan por todos lados! El secuestrador y asesino de Camilla, la niña de cuatro años encontrada muerta en una bolsa de rafia en un descampado del cerro La Mina, en Independencia, es intensamente buscado por la Policía luego de haberse revelado unas imágenes que lo muestran llevándose a la pequeña.

En el video de la cámara de seguridad de una tienda de la zona de Payet, se observa cómo las tres niñas de 2, 4 y 9 añitos caminan por una calle y se topan con un sujeto de polo blanco, short y mochila a la espalda. Luego de conversar, el hombre carga a Camilla y avanza con las otras pequeñas al lado.

Segundos después se le ve regresar con Camilla en brazos por el mismo camino pero esta vez apresura el paso, mientras las otras menores de 2 y 9 añitos corren detrás de él. Esa fue la última vez que la pequeña fue captada con vida.

Encuentran muerta y con signos de abuso de niñita de 4 años reportada como desaparecida

LAS DEJARON SOLAS

Mirella Huamán habría viajado a Lima desde Cerro Azul para pasar el verano en la capital, según contó su expareja y padre de las pequeñas. El pasado sábado habría dejado la casa de su madre para ir a la vivienda de su hermana en Payet con sus dos hijitas.

Por la noche, las hermanas asistieron a una yunza y dejaron a las tres menores solas en la vivienda. Aproximadamente a las 6 de la mañana, las niñas salieron en busca de las mujeres y es allí donde se topan con el presunto asesino y secuestrador de Camilla.

Al percatarse de la desaparición de la niña, Mirella fue a poner la denuncia a la comisaría de Payet. Horas después, entrada la noche del domingo, encontraron el cuerpo de la pequeña en un descampado del cerro La Mina. Por lo agreste e inaxecible de la zona, se cree que el culpable conocía bien el lugar.

Padre de menor hallada muerta rompe su silencio y arremete contra la madre | 90 Matinal

EL PADRE HACE GRAVE DENUNCIA

Edwin Valle, padre de la víctima, contó a 90 Matinal que la hermana de su expareja le reveló que la niña le confesó que el enamorado de su madre la besaba en la boca constantemente.

“Ayer recién me entero. La hermana de mi expareja me dice que un día estaban sentados en la tierra, la hermana y la mamá de mi hijita y mi hijita le dice: 'mamá, Christopher me besa’. Yo digo quién es Christopher y me dice que es su pareja, es Christian Naira. Él dice que besaba a Camilla en la boca, una bebita nunca miente, una bebé siempre dice la verdad”, dijo.

“Yo no puedo culpar a nadie porque no sé. Puedo culpar a su mamá, puedo culpar a su pareja, pero no tengo pruebas para culpar a nadie”, dijo desconsolado a 90 Matinal.

Padre de niña asesinada da detalles escabrosos de pareja de la mamá de su hija | 90 Matinal