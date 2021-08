Hacían lo que querían en las calles de La Victoria hasta que la policía les cayó encima. Con tickets en mano y hasta arma para amedrentar a sus víctimas, y obligarlos a pagar cupos, fueron atrapados dos hermanos y su amigo, que serían miembros de la banda ‘Los Ficheros de la calle Mogrovejo’, dedicados desde hace algunos meses a extorsionar vendedores ambulantes en el emporio comercial de Gamarra. Podían recaudar 3 mil soles diarios.

Los policías de Depincri La Victoria, enterados de estas extorsiones inclusive en la zona de San Pablo y alrededores, realizaron un seguimiento y hasta se confundieron como comerciantes para dar con estos escurridizos sujetos. Policías de civil, al mando del comandante PNP Holger Obando, llegaron a la cuadra 5 del avenida San Pablo, inmediaciones del mercado minorista de San Pablo, y cercaron a Valery Jordano Chávez Barragán (47), ‘Viejo Vale’ y los hermanos Diego Luiggi Mazzini Morris (38), ‘Diego’, y Gian Carlo (36), ‘Flaco Mazzini’, quienes al ver la presencia policial intentaron escapar, pero ya era demasiado tarde. Terminaron atrapados por la policía de investigaciones.

Puede ver: Asaltan e incrustan desarmador en la cabeza a papito

A ‘Viejo Vale’ se le encontró un fotocheck con el cargo de recaudador del municipio de La Victoria. Además de dos talonarios de tickets, con los que cobraba ‘cupos’ a los vendedores ambulantes. A Diego Mazzini se le encontró también otro fotocheck con su nombre y foto e igualmente con el logo y a nombre del municipio victoriano. Pero además un revólver abastecido con cuatro municiones. Su hermano Gian Carlo, tenía otros dos talonarios. Todos tenían dinero, en billetes de diferentes denominaciones, y droga.

“Estos sujetos se hacían pasar como empleados de la municipalidad de La Victoria. Emitían unos tickets a los vendedores ambulantes, cada uno de 10 soles, y les cobraban para darle seguridad con la famosa extorsión que existe en este lugar, en el damero C de Gamarra. Amenazaban a sus víctimas con el arma para cobrarle ‘cupos’. No vamos a permitir que aparezcan organizaciones criminales que controlen el Damero de Gamarra. ‘Viejo Vale’, tiene antecedentes por robo. Diego, por lesiones, violencia física y su hermano Gian Carlo, antecedentes delito de lesiones, contra el patrimonio, hurto, robo agravado. Se ha hecho la constatación y no son trabajadores de la municipalidad”, informó el general PNP César Cervantes Cárdenas, Comandante General de la Policía Nacional.

Se indicó que estos sujetos cobraban entre 5 a 10 soles diarios a vendedores ambulantes. Podían recaudar 3 mil soles diarios. Todos los detenidos fueron trasladados a la sede policial del Departamento de Investigación Criminal de La Victoria, para ser investigados por varios delitos.





También lee: