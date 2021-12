Salían por las noches para hacer de las suyas. Pedro Pablo Ramos Cárdenas (31) y Carlos Anthony Portillo Gavilán (21), que serían de la banda ‘los despiadados de José Gálvez’, fueron atrapados, según información policial, por asaltar a una jovencita a la que encañonaron en la cabeza para robarle su celular, en Pachacamac.

La agraviada contó a la policía que ambos sospechosos se desplazaban en un mototaxi amarillo y rojo. Uno de ellos la amenazó con una pistola y le robó su moderno equipo telefónico. Luego emprendieron la huida.

Puede ver: Menor de 17 años es atacada a balazos en puerta de gimnasio

Pedro Pablo Ramos Cárdenas (31) y Carlos Anthony Portillo Gavilán (21), que serían de la banda ‘los despiadados de José Gálvez’, fueron atrapados. (foto: TROME)

A unos metros del lugar, ambos acabaron cercados e intervenidos por los policías de la comisaría de José Gálvez, en avenida prolongación Saenz Peña. A un costado del mototaxi de placa C4-2508 se encontró una pistola y una cacerina escondida en los arbustos. Se recuperaron las especies.

Puede ver: Ofrecían 25 mil soles por asesinar a menor de 17 años

Pedro Pablo Ramos Cárdenas (31) y Carlos Anthony Portillo Gavilán (21), que serían de la banda ‘los despiadados de José Gálvez’, fueron atrapados. (foto: TROME)





Va a tomar a bodeguita y lo matan

Frente a una bodeguita en su barrio, el joven Luis Ángel Vásquez Bacilio (22) se reunió con un amigo para tomar unas cervezas y fue asesinado a balazos por un sicario que le disparó trece veces, en el sector de Manchay, Pachacámac. El misterioso amigo resultó ileso y fugó del lugar.

Algunos allegados indicaron que Luis Vásquez, al que conocían como ‘angelón’, llegó con su amigo apodado ‘Pescado’ al recinto, ubicado en la mz. K-17 en el sector de Los Jardines. Ambos se sentaron y empezaron a beber dos cervezas. De pronto, un sujeto apareció por el lado del cementerio, a un costado de local, y descerrajó trece balazos, todos directamente a ‘Angelón’. Solo tres de los disparos le cayeron en el tórax y cabeza.

Su acompañante lo trasladó en un mototaxi al centro de salud de Manchay, pero a los pocos minutos, murió. Sus familiares indicaron que Luis Vásquez, fue atacado hace unos meses y quedó con heridas de gravedad. Se teme que el ataque sea por una cruel venganza.





Mata a su pareja a golpes

Era extremadamente violento. Kevin Ashley Crespo Castro (27), conocido como ‘MiLan Kapone’, y acusado de matar a golpes a su pareja, la jovencita Melany Nicole Donayre Huayhua (18), tiene antecedentes por atacar a martillazos a su expareja (madre de su hijito). Pero no solo eso sino que además fue denunciado por la madre de una menor de 16 años, de tenerla cautiva en la misma casa donde se cometió el horrendo feminicidio, en Manchay, Pachacámac.

Su expareja, cuya identidad se guarda en reserva, lo denunció el 26 de marzo del 2016 por llevársela a la fuerza en un mototaxi, golpearla y tenerla cautiva durante 10 días en el sector Upis Las Mercedes grupo 13 mz. S-2 lote 13 pasaje San Pedro, en Los Huertos de Manchay. La joven madre de familia escapó para salvar su vida.

“Estaba con mi hijito en brazos y él me vio y me agarró de los cabellos y me llevó a la fuerza a su casa. Allí me golpeó y tuvo encerrada. Durante todo ese tiempo me golpeó”, dijo contó la joven a las autoridades policiales.

Pero el 2 de noviembre del 2016, Kevin Crespo, ‘MiLan Kapone’, volvió a atacar a la madre de su hijo. Esta vez la golpeó a martillazos. Ella nuevamente escapó.









También lee: