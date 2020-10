Era extremadamente violento. Kevin Ashley Crespo Castro (27), conocido como ‘MiLan Kapone’, y acusado de matar a golpes a su pareja, la jovencita Melany Nicole Donayre Huayhua (18), tiene antecedentes por atacar a martillazos a su expareja (madre de su hijito). Pero no solo eso sino que además fue denunciado por la madre de una menor de 16 años, de tenerla cautiva en la misma casa donde se cometió el horrendo feminicidio, en Manchay, Pachacámac.

Su expareja, cuya identidad se guarda en reserva, lo denunció el 26 de marzo del 2016 por llevársela a la fuerza en un mototaxi, golpearla y tenerla cautiva durante 10 días en el sector Upis Las Mercedes grupo 13 mz. S-2 lote 13 pasaje San Pedro, en Los Huertos de Manchay. La joven madre de familia escapó para salvar su vida.

“Estaba con mi hijito en brazos y él me vio y me agarró de los cabellos y me llevó a la fuerza a su casa. Allí me golpeó y tuvo encerrada. Durante todo ese tiempo me golpeó”, dijo contó la joven a las autoridades policiales.

Pero el 2 de noviembre del 2016, Kevin Crespo, ‘MiLan Kapone’, volvió a atacar a la madre de su hijo. Esta vez la golpeó a martillazos. Ella nuevamente escapó.

Capturan a hombre de 27 años por asesinar a su pareja. También a su hermano por presunta complicidad.

El 21 de mayo del 2018, fue denunciado por tener cautivas a dos menores de 16 años, debajo de una cama, en el mismo predio. La madre de una de las adolescentes denunció el hecho.

Capturan a hombre de 27 años por asesinar a su pareja. También a su hermano por presunta complicidad.

Como se recuerda, Kevin Ashley Crespo Castro (27) fue detenido por atacar a golpes, estrangular y asesinar a su pareja Melany Nicole Donayre Huayhua (18), en la misma casa donde él cometió otros actos de violencia contra la mujer.