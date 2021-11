Siempre escapaban de la policía hasta que cayeron como mansas palomas. Jonathan Henry Ibáñez Vilcamiche (47) y Rolando Samuel Escalante Caballero (38), ambos con múltiples denuncias por robo, que pertenecerían a la banda ‘los run run’, por ser escurridizos como el famoso zorrito, fueron atrapados por ser conocidos robacasas, en San Juan de Lurigancho.

“Los policías de la comisaría de Canto Rey atraparon primero a Jonathan Ibáñez, en la puerta de un bufete de abogados, ubicado entre la avenida Los Artesanos y Los Economistas. Él tenía una llave inglesa en las manos y con ella violentó la puerta del local. Este corrió hacia un grifo y allí se atrapó también a su cómplice Rolando Escalante, que lo esperaba a bordo de un auto con letrero de taxi de placa C0C-547″, informó el coronel PNP Manuel Tafur, jefe de la División Policial Este 1.

Jonathan Henry Ibáñez Vilcamiche (47) y Rolando Samuel Escalante Caballero (38), que pertenecerían a la banda ‘los run run’, fueron intervenidos.

Se informó que ambos sujetos cometerían robos a viviendas por las noches y se desplazan en un taxi para no despertar sospechas. Ambos tomaban un sorbito de agua de azahar antes de cometer cada acto.

Ibáñez Vilcamiche, tiene dos denuncias por hurto agravado. Rolando Escalante, tiene seis denuncias por varios delitos.









Amigos suben a bus y asaltan a mamita

Ambos fueron atrapados por diversos delitos y se unieron para seguir delinquiendo. Cuando escapaban a la ‘volada’ de un bus de transporte público, dos presuntos delincuentes, que habían robado un celular de alta gama a una madre de familia, fueron atrapados oportunamente por policías, en San Juan de Lurigancho. Serían miembros de la banda ‘Los Terribles de SJL’.

Alex Fermín Huatuco Mayta (19) y Jorge Luis Anchante Chávez (32), según los ocupantes del bus de servicio público, subieron como pasajeros en el paradero 4 de ‘Cruz de Motupe’ en Mariscal Cáceres. Fueron hacia los asientos posteriores y esperaron unos segundos para cometer el robo.

Vieron que una mujer tenía su moderno equipo en las manos y uno de ellos se lo robó de un ‘manazo’. Junto a su cómplice bajó rápidamente para escapar. Pero no contaron que los policías del Escuadrón de Emergencias Este 1, que patrullaban la zona, y los perseguirían varias cuadras.

Finalmente fueron atrapados frente a la mz. A en el asentamiento humano ‘Cruz de Motupe’. Hasta ese lugar también llegó la agraviada y los reconoció plenamente. en presencia de ella se revisó a ambos sujetos. En poder de Alex Huatuco, se encontró el equipo telefónico robado.

“Jefe, he robado porque un familiar está mal de salud”, dijo el sujeto intervenido. Su compañero Jorge Anchante sostuvo: “¡Por favor, señora, no me denuncie!. Mi esposa esta delicada y necesito para sus medicinas”, le dijo con la voz entrecortada a la afectada.

Jorge Anchante, tiene antecedentes por tráfico ilícito de drogas en agosto del 2013, robo agravado de agosto del 2015.

Huatuco Mayta, tiene antecedentes por el delito de tráfico ilícito de droga de julio del 2021, hurto agravado de octubre del 2020, y robo agravado de enero del 2020, octubre del 2019 y mayo del 2018.

Ambos fueron trasladados a la comisaria de Mariscal Cáceres.





