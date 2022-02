En una persecución de varias cuadras, policías de la comisaría de Canto Rey atraparon a Lucas Arturo Ramos Gonzales (39), ‘gordo Lucas’, cuando huía con una minivan robada, en San Juan de Lurigancho.

El agraviado contó que su vehículo fue robado de la puerta de su casa, en la modalidad de estacionado. Avisó a los policías y juntos recorrieron varias calles. Divisaron al individuo cuando escapaba a velocidad. Al darse cuenta que estaba siendo perseguido por la policía, abandonó el vehículo e intentó escapar corriendo.

Fue rodeado y atrapado en la calle Río Huallaga. Tenía una herramienta ‘peine’, usada para robar autos, escondida en la cintura.

El sujeto tiene denuncias por el mismo delito.

El agraviado agradeció a la policía por recuperar su unidad móvil.





Matan joven para robarle mototaxi

El mototaxista Guillermo Marcelino Pariona Oré (30), fue asesinado de un balazo por un falso pasajero que le robó el vehículo menor, en San Juan de Lurigancho.

La víctima se dirigía a su casa, para ver el partido Perú-Ecuador, con su familia. Estaba sin pasajeros, pero en la avenida Santa Martha mz. A un desconocido lo paró y solicitó que lo llevara a unas cuadras. Apenas se subió, sacó un arma y lo encañonó para apoderarse de su preciado bien.

El muchacho se enfrentó al asaltante para evitar el robo y fue herido de un balazo en el pecho. A pesar que estaba herido, corrió y agarró su movilidad, pero fue empujado por el falso pasajero y su cómplice.

Finalmente, entre ambos, se llevaron el trimóvil.





Sicarios se confunden y matan a hermano de encargado de obra

Le advirtió a su hermano que desconocidos lo buscaban para matarlo y terminó siendo víctima de los extorsionadores. Un sicario asesinó de seis balazos en la cabeza a un joven soldador creyendo que ultimaban a su hermano, encargado de una obra pública de asfaltado de pistas y veredas, en San Juan de Lurigancho. “Se han confundido. Mi hermano y yo somos iguales y tenía puesto el mismo color de ropa que la mía”.

El padre de familia Javier Enrique Rodríguez Chávez (34), realizaba trabajos de soldadura en la puerta de su casa en la calle 14 mz. Ll en asociación de vivienda Compradores de Campoy. Había visto rondar en forma sospechosa a dos sujetos a bordo de una moto lineal y llamo a su hermano Alember Humberto, a las 11:40 de la mañana. “Ten cuidado que esa moto está rondando la casa”, le dijo por teléfono a su pariente.

Minutos más tarde, un sujeto alto y contextura delgada, se acercó y le disparó a corta distancia en la cabeza. Luego corrió hacia la esquina y subió a la ‘volada’ a una moto lineal, cuyo cómplice, lo esperaba para escapar.

“Estaba en mi auto y me crucé con los sicarios. Ellos pensaron que iría a mi casa y tomé otra ruta. Mi hermano me llamó y avisó que una moto con dos tipos rondaban la casa y que tenga cuidado. Cuando llegué lo habían asesinado. Desde hace unas semanas me están extorsionando. Me piden 50 mil soles por una obra y que contrate sus obreros. Se han equivocado, porque mi hermano tenía puesta ropa del mismo color que la mía y se han confundido”, dijo Humberto Rodríguez.





