El ancianito invidente Juan de Dios Rodríguez Ortiz (67), se enfrentó a golpes a dos peligrosos delincuentes venezolanos sin saber que ambos estaban armados con pistolas. Los maleantes lo golpearon en la cabeza y le robaron una cantidad de dinero, en San Juan de Lurigancho.

El agraviado contó que se alistaba para tomar desayuno cuando dos sujetos ingresaron y le dijeron: “¡Dame todo el dinero!” mientras lo tenían encañonado en la cabeza. “Veo muy poco por eso no me di cuenta que estaban armados. Me defendí a golpes y grité con todas mis fuerzas para que los vecinos le escuchen. Esos rateros me atacaron en la cabeza. Robaron 4 mil soles que tenía en el bolsillo del pantalón y mi celular de alta gama que recién había comprado”, dijo.

El ancianito invidente Juan de Dios Rodríguez Ortiz (67), se enfrentó a golpes a dos peligrosos delincuentes venezolanos sin saber que ambos estaban armados. (fotos: Mónica Rochabrum/TROME)

Uno de los trabajadores del anciano, ingresó a la casa, en el asentamiento humano Santa María, alarmado por los gritos, y tuvo que salir corriendo al ser amenazado de muerte por los asaltantes. Instantes después, y con todo lo robado, los delincuentes venezolanos, escaparon corriendo.

“Esos rateros son amigos de un tipo que trabajaba para mí. Incluso les invité comida alguna vez”, sostuvo, el agraviado, quien se dedica a alquilar autos para el servicio de taxi o colectivos. “Luego me dijeron que los hampones estaban armados y pudieron dispararme y yo los enfrenté a golpes para defenderme”.

Los mismos delincuentes fueron observados días antes por el lugar. Incluso ingresaron a la casa y fueron en busca del ancianito y no lo encontraron. Al día siguiente volvieron y lo encontraron con varios trabajadores. "Estos esperaron que me encuentre solo. Seguro me han seguido cuando fui a comprar mi desayuno e ingresaron detrás mío para asaltarme", aseguró.





Los detienen con droga





Policías del Escuadrón de Emergencia, Pelotón ‘Cobra’, atraparon a Luis Reyner Herrera Samaniego (28), César Tongo Lucano (37) y Martín Giraldo Melgarejo (35) cuando iban a trasladar más de 80 paquetes de pasta básica de cocaína, en San Juan de Lurigancho.

Uno de ellos fue detenido dentro de la vivienda, ubicada en el pasaje agrupación familiar Los Higales mz. B. en Campoy. Tenía una mochila en cuyo interior escondía un paquete rectangular, forrado con cinta verde, con droga. Los policías buscaron por todo el recinto y encontraron dos bolsas de plástico que contenía otros 80 paquetes rectangulares con pasta básica de cocaína.

El intervenido fue interrogado por los agentes y confesó que dos hombres iban a ir a recoger la carga. Más tarde, los policías del 'Pelotón Cobra' llegaron a la calle Francisco Bolognesi y la calle Los Higales, y atraparon a los otros dos sospechosos.





