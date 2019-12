¡INDIGNANTE! Luego de la polémica por el revelo de 34 policías de la comisaría de San Cayetano que no respondieron oportunamente al llamado de auxilio de un grupo de vecinos que presenciaron el múltiple crimen de una madre y sus cuatro hijos, un nuevo caso que enturbia la imagen de la Policía Nacional ocurrió en San Juan de Lurigancho.

Tal y como se puede ver en unas imágenes consignadas por ATV Noticias, tres policías de la comisaría de Canto Rey abusaron de un indigente que dormía en un nicho del cementerio de SJL.

En el video se puede ver a dos suboficiales de tercera perturbando al indigente mientras un tercero graba toda la escena. Los efectivos prenden un pedazo de papel a los pies del hombre y luego colocan maleza para aumentar las llamas.

Al cabo de unos segundos, el hombre se incorporó del nicho rápidamente. Con visibles signos de asfixia por el humo, el indigente se quitó el polo y permaneció de rodillas respirando con dificultad por varios minutos.

Como si fuera poco, los suboficiales le dan recomendaciones y confiesan que durante su entrenamiento pasaron por la misma situación. “Eso pasa, no te agarres la cara, no vas a botar nada, te miente eso, parece que vas a vomitar pero no vomitas. Ya pasó ya. No sé cómo aguantábamos eso en la escuela nosotros”, se le escucha decir a uno de los efectivos.

El equipo periodístico de ATV Noticias acudió a la comisaría de Canto Rey pero allí se negaron a brindarles información sobre la identidad de los agentes. Lo único que se sabe es que cumplen funciones en la mencionada dependencia hace tres meses.

Policías abusan de indigente en cementerio de San Juan de Lurigancho. Video: ATV Noticias | TROME